À retenir ce soir : saison cyclonique, Domenjod, rats dans une crèche, plastique omniprésent, décès de Babiluzion

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce mercredi 6 mai 2026 : - Bilan de la saison cyclonique : La Réunion épargnée, Madagascar durement frappé par les cyclones Fytia et Gezani - Saint-Denis : agression d'un agent par un détenu mineur, nouveau débrayage devant le centre pénitentiaire de Domenjod - Saint-André : présence de rats dans la crèche municipale des lutins, un débrayage organisé ce mercredi - Bouteilles, fruits et légumes emballés... le plastique toujours "omniprésent" en grandes surfaces - L'artiste réunionnais Babiluzion est décédé

Alors que la saison cyclonique 2025-2026 s'est officiellement achevée le 30 avril dernier, Météo France Réunion fait le bilan. Les météorologues notent une saison "plus active que la normale mais moins remarquable que la saison précédente". Si La Réunion a été épargnée, les scientifiques rappellent que "trois systèmes ont touché les terres habitées, dont deux avec des impacts significatifs, notamment sur Madagascar où les cyclones Fytia et surtout Gezani ont laissé derrière eux un lourd bilan humain et matériel." À l'heure de ce bilan, les météorologues indiquent qu'une activité tardive n'est pas exclue ...

Ce mercredi 6 mai 2026, les agents du centre pénitentiaire de Domenjod sont encore une fois mobilisés devant les portes de la prison du Nord. Dans la soirée du mardi 5 mai, un mineur âgé de 17 ans, a encore une fois agressé un surveillant. Dans la structure, c'est la seconde agression en moins de 72 heures. Les agents dénoncent des violences trop récurrentes, et demandent le transfert du détenu mis en cause dans cette agression, hors du département.

Ce mercredi 6 mai 2026, les agents du jardin d'enfants Les Lutins vont débrayer dès 7 heures devant leur structure. Ils dénoncent "l'absence de mesures sécuritaires et d'hygiène adaptées face à la présence de rats depuis 15 jours dans le jardin d'enfants" expliquent les représentants syndicaux de la section SUD CT de la mairie de Saint-André.

Bouteilles d'eau reines des rayons, légumes emballés, recul du vrac... Les associations Que Choisir Ensemble (ex-UFC Que Choisir) et No plastic in My Sea dénoncent l'omniprésence du plastique dans les supermarchés, jugeant insuffisants les efforts du secteur. Les deux organisations ont publié mardi un rapport montrant selon elles "l'écart persistant entre les engagements affichés et la réalité en rayon".

Figure de la scène reggae dancehall réunionnaise, l’artiste Babiluzion est décédé ce mercredi 6 mai 2026. L’annonce, confirmée par ses proches sur les réseaux sociaux, suscite une vive émotion.