À l'issue du second tour des élections municipales, j'adresse mes sincères félicitations à l'ensemble des maires élu(es). Leur victoire est avant tout celle des Réunionnaises et des Réunionnais, qui ont exprimé leur attachement à la démocratie locale et à l'avenir de leurs communes (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Ce scrutin marque une étape importante, à la croisée des chemins entre un ancien monde politique et une nouvelle génération d'élus.

Si certaines figures expérimentées continuent d'incarner la stabilité et la continuité, une volonté claire de renouvellement de la classe politique s'est également exprimée.

De nouveaux visages émergent, porteurs d'idées, d'énergie et d'une approche renouvelée de l'action publique.

Je salue tout particulièrement la place croissante des femmes dans la gouvernance locale. Avec 6 femmes maires sur 24 communes : Éricka Bareigts, Juliana M'Doihoma, Camille Clain, Céline Sitouze, Laila Nassibou, Sidoleine Papaya. Ce résultat constitue une avancée significative vers une représentation plus équilibrée et plus moderne de notre société.

Ces élections ont aussi été marquées par de belles surprises dans plusieurs communes, notamment au Tampon avec Alexis Chaussalet, à Cilaos avec Laila Nassibou, à La Possession avec Erick Fontaine, à Saint-Leu avec Karim Juhoor, à Sainte Suzanne avec Alexandre Lai Kane Cheong, témoignant d'un véritable désir de changement, parfois en rupture avec les pratiques de politique politicienne.

Dans ce contexte, il appartient désormais à toutes les équipes municipales des 24 communes, qu'elles s'inscrivent dans la continuité ou le renouveau, de travailler ensemble dans l'intérêt général, en répondant aux attentes concrètes des citoyens.

Plus que jamais, cette séquence électorale invite à dépasser les clivages hérités du passé pour construire un avenir commun, à la hauteur des enjeux de La Réunion.

Firose Gador