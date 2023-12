Jacques Delors : "il restera comme l'un des grands artisans de la construction européenne"

Grand homme politique français et européen, Jacques Delors est mort mercredi à l'âge de 98 ans. Ancien président de la Commission européenne et ministre de l’Économie de François Mitterrand, il restera comme l'un des grands artisans de la construction européenne.

Mise en place du marché unique, signature des accords de Schengen, lancement du programme Erasmus, réforme de la politique agricole commune et mise en œuvre de l'Union économique et monétaire qui aboutira à la création de l'euro, Jacques Delors a été le bâtisseur de l'Europe moderne.



La manière qu'il a eu de toujours placer sa vision et ses idées au-dessus de ses ambitions politiques personnelles est un inspirant exemple de droiture et d'engagement auquel nous devrions tous nous référer.



A sa famille et ses proches, j'adresse mes plus sincères condoléances.