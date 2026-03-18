Je ne m’associe pas à la décision de Daniel Alamelou de fusionner avec une équipe dont nous avons dénoncé les orientations politiques

Engagé sur la liste de Daniel Alamelou afin de porter non seulement un programme, mais aussi une vision politique fondée sur la transparence et le respect des engagements pris auprès de la population, je tiens aujourd’hui à clarifier ma position.

Je ne m’associe pas à la décision de Daniel Alamelou de fusionner avec une équipe dont nous avons, tout au long de la campagne, dénoncé les orientations politiques, les méthodes et l’éthique.

Par cohérence avec les valeurs que j’ai défendues et par respect envers les électeurs qui nous ont accordé leur confiance, je considère qu’il est de mon devoir de prendre mes distances avec ce choix.

Je reste attaché à une pratique politique honnête, transparente et fidèle aux engagements pris devant la population.

Tout en respectant la décision de Daniel Alamelou et la liberté de chacun dans ses choix politiques, je fais le choix de rester fidèle aux convictions et aux engagements que j’ai portés devant les électeurs.

Christian Picard