À l’issue du scrutin, Vanessa Miranville prend acte des résultats des élections municipales à La Possession. Elle adresse ses félicitations à la liste arrivée en tête et lui souhaite pleine réussite dans la conduite des affaires de la commune, dans l’intérêt des Possessionnaises et des Possessionnais (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Vanessa Miranville tient à remercier chaleureusement toutes celles et ceux qui lui ont accordé leur confiance, ainsi que l’ensemble des membres de son équipe et des soutiens qui se sont engagés avec conviction tout au long de cette campagne.

Elle tient également à adresser ses remerciements sincères aux agents communaux pour ces 12 années de collaboration, ainsi qu’à l’ensemble des citoyens qu’elle a eu l’occasion de côtoyer et d’accompagner tout au long de ses mandats.

"Je ressens à la fois de la déception et une profonde gratitude. Déception face au résultat, bien sûr, mais surtout gratitude envers les habitants qui nous ont fait confiance et qui ont porté avec nous une vision pour La Possession."

Durant cette campagne, un projet a été défendu, fondé sur des valeurs de transparence, de participation citoyenne et de développement durable. Ce projet continuera à vivre à travers celles et ceux qui s’y reconnaissent.

Attachée à La Possession et à ses habitants, Vanessa Miranville restera engagée pour la commune et continuera à contribuer au débat public local avec responsabilité et exigence.

"L’engagement pour sa ville ne s’arrête pas à une élection. Il se poursuit autrement, avec la même conviction et le même attachement à notre territoire."

Elle appelle enfin au respect, à l’apaisement et au rassemblement, indispensables pour permettre à La Possession de poursuivre son développement.