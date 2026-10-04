Joël Manglou - Que vos chants résonnent au ciel comme ils ont résonné sur notre terre !

Il y a des hommes que l’on retient pour leur talent, mais que l’on n’oublie jamais pour l’homme qu’ils étaient (Photo : www.imazpress.com)

Il est des départs qui nous rappellent combien une vie peut laisser une empreinte.

Joël Manglou était de ceux-là.

Un artiste, un chanteur, un amoureux de La Réunion et de sa culture, un passionné de cuisine… Un homme qui avait connu la réussite tout en gardant cette belle simplicité et cette grande humilité qui le rendaient profondément attachant.

Derrière sa voix, son parlé si rapide, ses chansons et son sourire, il y avait surtout une belle âme.

Votre talent vous a fait connaître, votre humilité vous a fait aimer.

Aujourd’hui, La Réunion perd une voix, mais elle garde le souvenir d’un homme qui a su faire vivre et aimer notre culture.

Que vos chants résonnent désormais au ciel, comme ils ont résonné sur notre terre. Que votre voix continue de vivre dans nos mémoires et que votre souvenir demeure dans nos cœurs.

Reposez en paix, Monsieur Joël Manglou.

Merci pour l’homme que vous avez été.

Marie-Annick Ramsamy