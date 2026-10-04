À retenir ce soir : blocages des lycées, hommages à Joël Manglou, incendie à l'Étang-Salé, lycée agricole et contrôles routiers

BONSOIR LA RÉUNION - À la une de ce dimanche soir 4 octobre 2026 : - Blocages des lycées: Nuñez réfute toute intervention "disproportionnée" - Disparition de Joël Manglou : les Réunionnais lui rendent hommage - Étang-Salé : le centre nautique José Pina incendié dans la nuit, la piscine reste fermée pour une durée indéterminée - Saint-Joseph : rassemblements interdits aux abords du lycée agricole, l'établissement est fermé suite à la dégradation du portail - 2,80 grammes d’alcool dans le sang : alcoolisé, le conducteur d'un deux-roues circule sans assurance, son véhicule est placé en fourrière

Les forces de l'ordre "ne répriment pas la jeunesse" mais "protègent" élèves et étudiants désireux de "porter pacifiquement leurs revendications", a assuré dimanche le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, refutant toute intervention "disproportionnée".

Depuis l'annonce de sa disparition, les amis de Joël Manglou lui rendent hommage sur les réseaux sociaux, partageant, photos et vidéos de moments partagés avec l'artiste au chapeau et à la guitare. Nous partageons, ci-dessous, les hommages d'artiste et de politiques

Dans la nuit de ce samedi 3 au dimanche 4 octobre 2026, un incendie s'est déclaré dans la salle des machines du centre nautique José Pina de l'Étang-Salé. Dans ce contexte, le centre nautique José Pina est fermé pour une durée indéterminée. La municipalité indique dans une publication sur les réseaux sociaux qu'une "enquête judiciaire est en cours". "La collectivité met tout en œuvre pour engager les travaux dans les meilleurs délais", assure la ville de l'Étang-Salé.

Les services de la préfecture ont émis un arrêté préfectoral interdisant les rassemblements aux abords du lycée agricole, jusqu'au 7 octobre. La cause : les multiples appels à la mobilisation qui circulent sur les réseaux sociaux. De plus, ce vendredi 2 octobre 2026, une personne a volé un "extincteur dans un centre commercial et l'a projeté contre le portail du lycée professionnel agricole Angélo Lauret, le rendant inutilisable". Depuis, le lycée agricole de Saint-Joseph est fermé et la continuité éducative assurée en mode distanciel

Ce dimanche 4 octobre 2026, la gendarmerie nationale a procédé à l'interpellation d'un conducteur de deux-roues qui circulait sans assurance et sous l'emprise de l'alcool. Cette personne avait près de 2,80 grammes d’alcool dans le sang, soit une dizaine de verres. Son véhicule a été placé en fourrière, indiquent les forces de l'ordre. Lors de ce week-end des 3 et 4 octobre, 115 infractions ont été relevées et 14 permis retirés dans la zone gendarmerie