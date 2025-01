Karine Lebon présente ses voeux aux Réunionnais

Karine Lebon, députée de la 2e circonscription de La Réunion, a présenté ce vendredi 31 janvier ses vœux à la population réunionnaise réunie pour l'occasion au sein de sa permanence parlementaire de Saint-Paul. (Photo Karine Lebon photo RB/www.imazpress.com)

En présence d'Huguette Bello et d'élus municipaux et communautaires, Karine Lebon a eu l'occasion de renouveler ses remerciements aux militants et sympathisants qui l'accompagnent depuis 2020 et qui ont réalisé un travail de terrain considérable lors des élections législatives anticipées de 2024 :

"Sans vous, sans vos actions et vos combats, nous ne serions probablement pas rassemblés ici aujourd’hui. [...] Sans vous, les résultats que nous avons obtenus n’auraient jamais été possibles. Vous vous êtes investis, sans ménagement, sans discontinuer, de la petite aube jusqu’au soir, pour échanger, convaincre, rassembler.

Nous avons tracté ensemble sur les marchés, nous avons distribué dans les boîtes aux lettres, nous avons fait des porte-à-porte, vous avez organisé chez vous des réunions publiques, nous avons organisé des meetings. Tout ceci parce que nous partageons un même idéal."

Face à l'instabilité du paysage politique national, conséquence de la décision du président de la République de dissoudre l'Assemblée, Karine Lebon rappelle que le travail parlementaire se poursuit.

Au-delà des textes budgétaires auxquels elle consacre une grande partie du début de cette nouvelle année, la députée Karine Lebon n'en oublie pas les préoccupations principales de ses concitoyens et continue de se mobiliser principalement sur les questions de logement et de vie chère.

En outre, plusieurs propositions de loi qu'elle a rédigées font en ce moment-même l'objet de tractations au Parlement afin de parvenir à les mettre à l'ordre du jour. Karine Lebon a ainsi pu développer son travail législatif relatif à la crise du logement social à La Réunion, à l'indemnisation des enfants de la Creuse, ou encore à l'interdiction des publicités d'alcool à destination du jeune public.

Autant de sujets qui touchent de près nos concitoyens réunionnais et auxquels il faut apporter des réponses.

Karine Le Bon, Députée de La Réunion