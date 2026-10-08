L'accès à l'eau potable dans les territoires d'Outre-mer est bafoué par notre propre République

L'accès à l'eau potable est, selon l'ONU, un "droit de l'homme, essentiel à la pleine jouissance de la vie". Force est de constater que dans les territoires français dits d'Outre-mer ce droit de l'homme essentiel est bafoué par notre propre République (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

En Guadeloupe 2/3 de la population n'a pas d'accès permanent à l'eau potable. Il y a quelques jours les élus ont demandé une Opération d’intérêt national (OIN) ainsi qu’un programme complet de restructuration et d’assainissement avec un engagement de l’État à hauteur de 70 % des financements. Cela représenterait plusieurs dizaines voire centaines de millions d’euros, sur au moins une dizaine d’années.

Face à cette demande légitime le gouvernement répond : "circulez il n'y a rien à voir" et voilà que maintenant le RN nous propose une résolution vide, sans moyen, qui n'aurait aucun impact sur la situation réelle. Les Guadeloupéennes et les Guadeloupéens, les peuples ultramarin dans leur ensemble, méritent mieux que le mépris du gouvernement ou l'hypocrisie d'un parti d'opposition qui présente une résolution inutile sur le sujet.

À Mayotte environ 30% de la population n'est même pas encore raccordée au réseau d'eau potable. Pour celles et ceux qui le sont, les coupures d'eau au robinet ont lieu deux jours sur trois. Cette situation est indigne de la 7ème puissance mondiale et fait honte à la Nation.

Nous mêmes à La Réunion, où la situation n'est pas aussi terrible qu'en Guadeloupe ou à Mayotte, de nombreuses familles sont malgré tout encore privées d'accès à l'eau potable. Dans ma circonscription, à la Chaloupe Saint-Leu, nous avons mené la bataille avec ma suppléante Geneviève Payet (que je salue) pour que les riverains du chemin Emmanuel Payet puisse avoir accès à l'eau potable. Malgré les engagements de l'État pris ici-même dans cet hémicycle par monsieur Darmanin, rien n'a évolué. Pendant que l'État fait des effets d'annonce et que le RN propose des résolutions inutiles, nous nous battons concrètement aux côtés des principaux concernés.

À la France insoumise nous ne vous avons pas attendu pour agir. En 2021 : une commission enquête a été mise en place sur notre initiative.2022 : Gabriel Amard propose la gratuité des 1er mètres cubes vitaux soit 50 litres par jour. 2026 : nous portons un plan d'urgence de 500 millions par an, soit 2,5 milliards sur 5 ans pour rénover les canalisations. C'est le chiffre des collectifs citoyens et des collectivités. Et c'est le plan que nous mettrons en place quand Jean-Luc Mélenchon sera Président de la République.

Face à cela le RN se dit "sceptique" sur la gratuité de l'eau, "opposé" à la tarification progressive. Il a même déposé un amendement de suppression de notre proposition de gratuité des premiers cubes vitaux en 2022. Il a voté contre la reconnaissance du droit à l'eau comme droit fondamental dans l'UE le 30 octobre 2024. Voilà la réalité de ce parti qui se dit ami des peuples ultramarins mais est en réalité notre principal adversaire.

Je m'adresse solennellement à tous les ultramarins qui nous écoutent. Voyez la vraie nature de ce parti qui utilise nos souffrances réelles pour mieux masquer ses difficultés politiques nationales : une candidate affaiblie, condamnée pour détournement de fonds ; un parti profondément divisé entre deux lignes irréconciliables et maintenant un Président démasqué, adepte d'Alain Soral et ayant tenu des propos antisémites aussi nauséabonds qu'insupportables.

Nos propositions sont à l'inverse claires, constantes et financées : gratuité des 1ers mètres cubes vitaux, tarification progressive selon les usages, plan massif pour les canalisations avec volet Outre-mer, fin des pollutions chimiques, renforcement de l'assainissement public, plan d'urgence dans les Outre-mer pour garantir l'accès à l'eau potable.

Dès le mois de mai 2027 ce Plan d'urgence dans les Outre-mer sera la priorité de notre Président Jean-Luc Mélenchon et de son gouvernement. Il est déjà prêt et financé. C'est cela respecter les peuples ultramarins. Dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit.