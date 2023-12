L’adoption de la loi "immigration" conduit notre Nation en des voies nauséabondes

L’adoption de la loi "immigration", dans les conditions chaotiques que nous déplorons tous, ont conduit notre Nation en des voies nauséabondes. L’échec du gouvernement, entraînant celui du Président de La République dans les méandres de la xénophobie, témoigne d’un recul républicain inédit (Photo rb/www.imazpress.com)

Une gestion de crise, marquée par la précipitation et l’amateurisme ainsi qu’une pratique politique clivante, ont fait de ce gouvernement la marionnette du Rassemblement National et plus largement celle de l’extrême droite européenne.

Nous nous en remettons aujourd’hui, à la sagesse et à l’esprit républicain de notre Conseil Constitutionnel, notre dernier rempart. Il devra ramener à la raison cette clique de parlementaires, farfelus et indignes de leurs fonctions, ayant voté ce texte scélérat.

En effet, la rupture d’égalité de droits sur notre sol républicain bafoue nos valeurs fondamentales de liberté de conscience, de justice sociale et de solidarité fraternelle.

Je l’affirme ici, et en appelle aux Réunionnais,

"Nul n’est plus en mesure de gouverner dès lors qu’il contredit les fondamentaux qui l’ont conduit à la gouvernance. Tel est le cas, aujourd’hui du gouvernement français !"

Olivier Hoarau