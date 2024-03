L’aide aux bateaux de moins de douze mètres enfin autorisée

C’est avec une grande satisfaction que la Région Réunion a pris connaissance ce jour de la décision tant attendue de la Commission Européenne concernant la pêche réunionnaise. L’aide aux bateaux de moins de douze mètres pour la modernisation et le renouvellement de la flotte est enfin autorisée, suite au feu vert donné par la Commission. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

C’est l’aboutissement d’une longue bataille engagée depuis plus d’une dizaine d’années au cours de laquelle l’État français et les autorités européennes se renvoyaient la responsabilité d’une non- décision.

Rappelons qu’une quarantaine de bateaux réunionnais représentant donc les ''petits'' pêcheurs sont concernés. Il faut savoir que, dans le même temps, les plus gros bateaux bénéficient, eux, du dispositif de défiscalisation. Il est bien évident que sous l’angle de la préservation de la ressource, ce ne sont pas les ''petits'' pêcheurs qui la mette en péril alors que les chalutiers de grandes dimensions et de grandes capacités se déploient dans les eaux de l’océan Indien. Il convenait de mettre fin à cette injustice.



Alors députée à l’Assemblée Nationale, j’avais sensibilisé le gouvernement sur cette question. Parallèlement, Younous Omarjee, en sa qualité de député européen a saisi les autorités de l’Union Européenne sur ce dossier prioritaire pour La Réunion.



Cette démarche a également bénéficié du soutien constant de l’ensemble des acteurs de la filière et a été relayée par nos parlementaires.



La visite à La Réunion du commissaire européen à la pêche, Virginijus Sinkevi ius, en novembre č dernier, lui a permis de mesurer toute la légitimité de nos demandes et l’urgence de répondre aux attentes des acteurs réunionnais.



La conjugaison de nos efforts a payé. Après l’autorisation de l’Europe, il importe désormais que l’État débloque le plus rapidement possible ces aides afin que nos pêcheurs puissent disposer des moyens de poursuivre et développer leurs activités dans de bonnes conditions.