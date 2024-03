L’austérité NON, la taxation des superprofits OUI

Nous payons aujourd’hui les conséquences d’une politique libérale qui a fait de la baisse de la fiscalité des plus aisés et des grandes entreprises la priorité économique de la Macronie (photo Sly/www.imazpress.com)

Malgré de nombreuses coupes budgétaires le déficit pour l’année 2024 devrait s’établir à 5,7% du PIB, soit le plus haut niveau jamais connu par la France en dehors des périodes de crise.

Après la suppression de 10 milliards d’euros de dépenses en 2024, nous disons qu’il faut arrêter de s’attaquer à la protection des plus fragiles via les services publics et garantir le financement des investissements d’avenir.



Pour cela, Il est temps de taxer les superprofits, les grandes fortunes et de remettre à plat notre modèle fiscal de plus en plus injuste et qui ne parvient plus à répondre aux besoins de financement public.