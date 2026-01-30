L’eau potable à Sainte-Marie : un enjeu de santé publique négligé depuis trop longtemps

À Sainte-Marie, l’accès à une eau de qualité reste un défi majeur pour de nombreux quartiers. Pourtant, l’eau est un droit fondamental pour tous les citoyens.

Un constat alarmant :

• Montée Sano, Chiendent, Terrain Élisa : l’eau distribuée provient du captage du Bassin Bleu. Bien que traitée au chlore, elle n’est pas filtrée, faute de station de filtration. Les habitants sont ainsi exposés à des risques sanitaires, notamment en raison de la présence de matières fécales d’animaux (rats, bœufs, cerfs, tangs, etc.) en amont du captage.

• L’Espérance : En période d’étiage, le quartier bénéficie d’une eau de source grâce à plusieurs stations de forage. Le reste de l’année, il dépend des captages du Bassin de Bernica ou du Bassin Bras Mussard, là encore sans filtration adéquate.

30 ans d’immobilisme ! Depuis trois décennies, les élus successifs ont laissé cette situation perdurer. 30 ans pour M. Lagourgue, 8 ans pour M. Nirlo : les Sainte-Mariens méritent mieux que des promesses non tenues. À l’heure où la qualité de l’eau est un enjeu de santé publique, SainteMarie ne peut plus rester à l’âge de pierre.

Mon engagement : une eau potable pour tous ! En tant que candidat à la mairie de Sainte-Marie, je m’engage à moderniser les infrastructures pour garantir à chaque habitant une eau saine, filtrée et conforme aux normes sanitaires. Cela passera par :

• La construction de stations de filtration dans les quartiers concernés.

• Un contrôle renforcé de la qualité de l’eau, en amont comme en aval.

• Une transparence totale sur les analyses et les actions menées.

Pour une commune exemplaire, unie et tournée vers demain je m’engage ! L’eau est un bien précieux. Elle doit être accessible à tous, dans des conditions dignes du XXIe siècle. Avec vous, je veux faire de Sainte-Marie une ville où chaque famille, chaque enfant, chaque senior peut vivre en sécurité et en bonne santé.

Ensemble, réveillons Sainte-Marie !

Giovanni Payet