L’école ne peut être inclusive sans moyens humains

Le rejet récent du Sénat de fonctionnariser des AESH relance un débat national. A Saint-Pierre, comme dans toutes les communes, l’école inclusive doit se construire d’abord au quotidien, dans les écoles maternelles et primaires, au plus près des enfants et des familles. (Photo : Jean Gaël Anda Sita)

À La Réunion, les décisions récentes du tribunal administratif du 12 novembre 2025, ont condamné l’Etat parce que des enfants en situation de handicap n’avaient pas bénéficié des heures d’AESH auxquelles ils ont légalement droit.

Ces situations, qui concernent aujourd’hui plusieurs familles, mettent en lumière les limites d’un système sous tension et le manque de personnels disponibles, alors que nous sommes dans une île au fort taux de chômage et que ces secteurs sont créateurs d’emplois !

Nou lé pas plus ! Mais nous lé pas moins !

- La mission essentielle des AESH -

L’Académie de La Réunion compte environ 3 000 AESH, dont la mission est essentielle. Sous l’autorité des enseignants, et en lien étroit avec les ATSEM, ils accompagnent les élèves en situation de handicap, favorisent leur autonomie et permettent une scolarité adaptée. Ils sont des acteurs indispensables de l’école inclusive, de la maternelle au lycée.

À l’échelle communale, même si les AESH relèvent de l’État, leur présence s’inscrit pleinement dans la vie des écoles de Saint-Pierre : organisation des temps scolaires, accueil des enfants, lien avec les familles, continuité éducative.

L’école inclusive ne peut fonctionner sans une coordination forte entre la commune, l’Éducation nationale et les partenaires sociaux et médico-sociaux.

- Étendre leurs missions à la restauration et au périscolaire -

Dans le cadre des élections municipales, il est essentiel d’affirmer une ambition claire pour Saint-Pierre :

Renforcer le dialogue avec l’Éducation nationale pour garantir l’accompagnement des parents déjà

soumis à tant de freins administratifs, à des difficultés quotidiennes et l’effectivité des droits des

enfants.

Soutenir les équipes éducatives et les AESH dans leurs missions quotidiennes, et notamment pour étendre leurs missions à la restauration et au périscolaire.

Améliorer l’accueil et l’accompagnement des enfants en situation de handicap sur tous les temps de

l’enfant.

À Saint-Pierre, l’inclusion scolaire sera une exigence humaine et solidaire, au service de l’égalité des chances, qui engagera la commune aux côtés de l’État pour que chaque enfant trouve sa place à l’école et sur les temps périscolaires, pour soutenir les familles.