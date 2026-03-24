L’émergence d’une nouvelle génération politique à La Réunion : le sérieux plutôt que les tambouilles

Suite à ce second tour des municipales à la Réunion, force est de constater qu’une mutation profonde s’opère à La Réunion. Une mutation lente qui pourrait bien redessiner durablement le paysage politique local (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Pendant longtemps, la vie publique réunionnaise a été marquée par des figures installées, des logiques d’appareil et parfois, des oppositions frontales et idéologiques et , disons-le, des pratiques indignes parfois nauséabondes appartenant au passé.

Mais aujourd’hui, une nouvelle génération émerge. Une génération formée, engagée, connectée aux réalités du terrain, et surtout déterminée à faire de la politique autrement. Une génération respectueuse de la démocratie , de la pluralité d’opinions et incontestablement respectueuse des candidats et des candidates.



Karim Juhoor élu à Saint-Leu, incarne cette transformation. Docteur en physique appliquée, chef d’entreprise, maître de conférences, il ne correspond à aucun des schémas classiques. Son parcours témoigne d’une exigence intellectuelle et d’une rigueur que l’on aimerait voir plus souvent en politique. Mais au-delà des diplômes, c’est son ancrage local qui fait la différence : un homme de terrain, au contact des habitants, conscient des attentes concrètes des familles, des jeunes et des acteurs économiques.

Son engagement pour Saint-Leu ne relève pas de l’opportunisme, mais d’une conviction : cette commune mérite mieux. Mieux en matière de dynamisme économique, mieux en matière de cohésion sociale, mieux en matière d’écoute citoyenne. Avec le Leu Programme Citoyen, il propose une méthode nouvelle : participative, horizontale, ouverte. Une politique qui ne descend pas d’en haut, mais qui se co-construit avec les habitants…et pour les habitants !

Et cette dynamique ne s’arrête pas là.



La consécration d’ Alexandre Laï Kane Chéong, dit Alec, un ami, professeur de philosophie et fondateur du parti Croire et Oser, face à des figures historiques solidement installées, envoie un signal fort. Elle marque une rupture. Une rupture avec les logiques d’héritage politique automatique. Une rupture avec l’idée que l’expérience seule suffit. Une rupture, surtout, avec les arrangements et les calculs qui ont trop longtemps pris le pas sur les idées.



Au-delà des résultats, il faut les saluer et les en remercier !

Saluer ces deux hommes pour les combats difficiles qu’ils ont menés. Des combats exigeants, souvent à armes inégales, face à de véritables machines politiques, face à des candidats soutenus par de grosses collectivités où rien n’était gagné, où tout semblait verrouillé d’avance. Et pourtant, ils ont tenu. Ils ont résisté. Ils ont proposé. Ils ont convaincu.

Remercier, surtout, pour ce qu’ils apportent de plus précieux aujourd’hui : de l’espoir !

Car dans un contexte où La Réunion fait face à des défis majeurs - économiques, sociaux, environnementaux -cette nouvelle génération redonne du souffle. Elle prouve qu’il est encore possible de faire de la politique avec exigence, avec sincérité, avec respect et surtout avec une vision.

Elle rappelle que rien n’est jamais figé. Que les lignes peuvent bouger.

Que les idées peuvent encore l’emporter.



Ce qui s’impose aujourd’hui, c’est une évidence simple : les électeurs ne veulent plus de “tambouilles politiciennes”, de discours haineux, d’attaques personnelles ! Ils veulent du sérieux. Ils veulent de la compétence. Ils veulent de la sincérité.

Et pour cela, ils doivent être respectés.



Cette nouvelle classe politique réunionnaise a un mérite essentiel : elle remet le fond au centre des débats. Elle parle de projets, de vision, de méthode. Elle assume la diversité des opinions comme une richesse, protège les familles comme une priorité, et considère l’écoute comme une obligation.

C’est peut-être cela, le véritable renouveau.

Non pas un changement de visages uniquement, mais un changement de culture politique !

La Réunion est à un tournant. Et si cette génération parvient à s’inscrire dans la durée, à rester fidèle à ses principes, à ses valeurs , alors elle pourrait bien ouvrir une nouvelle page : celle d’une démocratie locale plus exigeante, plus transparente, et plus proche de celles et ceux qu’elle représente.

A celles et ceux qui se sont engagés, qui ont tenu bon, qui ont osé : merci.

Pour votre courage, votre honnêteté et votre fidélité à la parole donnée !

Pour votre travail et votre détermination sans faille !

Et pour l’espoir que vous faites naître pour La Réunion.

Cet espoir, désormais, doit devenir une force collective.



Jean Gaël Anda Sita