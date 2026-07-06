Alors que la démolition de l'ancien hôpital de Saint-Paul touchera à sa fin dans quelques semaines, le souvenir du Docteur Gabriel Martin demeure intact. Médecin au chevet des malades et premier magistrat profondément engagé, il reste l’une des figures les plus marquantes du XXe siècle à La Réunion. Retour sur le parcours de ce « médecin du peuple » devenu bâtisseur, dont le nom est à jamais synonyme de dévouement, d'accès aux soins dans l'Ouest, mais aussi lié à l'histoire ouvrière de l'usine de Stella. (Photo d'illustration : Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

​Il est des hommes dont l'empreinte traverse les époques sans jamais s'effacer. Le Docteur Gabriel Martin fait incontestablement partie de ces piliers, de ces « zarboutan » de notre mémoire collective, lui qui a dédié chaque instant de son existence à la dignité et à la santé de nos concitoyens.

-Au service de la médecine de 1906 à 1962-

​Né à Saint-Paul en 1880, Gabriel Martin s'envole pour l'Hexagone afin d'y suivre de brillantes études. Diplômé de la faculté de Montpellier en 1906, il fait le choix du cœur et de la responsabilité, revenir sur sa terre natale La Réunion soigner les siens (Source Wikipédia et archive hospitalier).

​Pendant plus de cinquante ans, il va exercer une médecine de terrain, profondément humaine et sociale. À une époque marquée par d'immenses défis sanitaires, il arpente les sentiers, franchit les cours et entre dans les foyers des familles ouvrières et des agriculteurs. Pour lui, la médecine n'est pas un privilège, mais un droit fondamental.

​Il s'impose alors comme le « médecin du peuple », celui qui écoute, comprend l'âme réunionnaise et soigne avec le même respect le grand propriétaire terrien que l'humble travailleur, l'ouvrier, le chômeur ou le plus modeste. Il prodigue également des soins aux patients internés à l'hôpital asilaire (psychiatrie), bâtiment situé sur l'ancien site de St-Paul à côté de la falaise.

​Son action marque aussi l'histoire ouvrière, notamment à Stella, qui conserve le souvenir de son hôpital construit au cœur même de la cour de l'usine pour soigner les personnels de la sucrerie et les familles de Stella et des environs, dont une partie des murs reste encore visible. Le lieu-dit « Pavillon Martin » est son habitation quand il vient à Stella, espace qui résiste au temps, résonne d'ailleurs aujourd’hui encore son nom.

-Maire de Saint-Paul et Président du Conseil Général-

Son dévouement pour la population prend une dimension politique lorsqu’il marche dans les pas de son père, Joseph Martin, lui-même ancien conseiller général décédé en 1906. Élu membre du Conseil général en 1925, Gabriel Martin accède quatre ans plus tard aux fonctions de maire de Saint-Paul en 1929, une charge exigeante qu'il occupera jusqu'en 1937. Il préside également le Conseil général de 1934 à 1937 marquant de son empreinte l'ère précédant la départementalisation du 19 mars 1946 (Source Wikipédia).

​Durant ses mandats, Gabriel Martin lie indissociablement la gestion de la cité à l'amélioration de la santé publique. Pour ce maire bâtisseur, le progrès social passe par le développement des infrastructures, l'accès à l'hygiène et la protection des plus vulnérables, les enfants et les « gramounes ». Son action municipale restera guidée par une vision fraternelle, moderne et solidaire de la société réunionnaise.

-1962 le géant s'éteint son héritage demeure-

​Le Docteur Gabriel Martin s'éteint le 29 juin 1962, à l'âge de 81 ans, dans la commune de Saint-Paul qui l'a vu naître. La Réunion perd alors un grand médecin, un homme "d'État local" et un défenseur infatigable de la justice sociale (source archives syndicales).

​Preuve de l'impact immense de son œuvre, dès l'année suivante, en 1963, que son nom est officiellement donné au Centre Hospitalier de Saint-Paul (CHGM). Un nom que l'établissement portera fièrement jusqu'en mars 2019, date du grand transfert des patients vers le tout nouvel hôpital à Cambaie.

Ce déménagement donne naissance désormais à l'appelation CHOR (Centre Hospitalier Ouest Réunion). Dans la foulée, une direction commune est mise en place entre le CHGM et l'EPSMR, tout en préservant l'entité, la culture et les instances propres de chaque structure, avec la nomination de Laurent Bien directeur général des deux établissements. Suite du départ de ce dernier, nommé directeur à l'Agence De Santé (ADS) à Wallis et Futuna, c'est madame Nathalie Robin-Sanchez qui reprend le flambeau, le 25 mars 2024 comme directrice générale. A noter que Laurent Bien, fut le premier directeur général de ces deux fleurons de l'Ouest.

-De l'ancien CHGM à la « Kour Gaby »-

​Aujourd'hui, les murs historiques de l'ancien hôpital Gabriel Martin s'effacent pour laisser place à un projet urbain multifacette, un nouveau lieu de vie mêlant logements, bureaux, commerces, parkings, espaces publics végétalisés, nouvelle mairie....etc.(source presse locale).

​Mais l'histoire ne s'efface pas. Ce futur espace, chargé de symboles forts, portera le nom affectueux de la « Kour Gaby », en hommage vibrant au surnom du Docteur. C'est l'alliance parfaite entre le respect de l'héritage d'un grand médecin-maire humaniste et l'ambition de bâtir un centre-ville moderne, verdoyant et tourné vers l'avenir. La « Kour Gaby » rappellera aux générations futures qu'au cœur du développement de Saint-Paul, il y avait des hommes debout, guidés par l'amour de son peuple.

​« Alor, atrap zot léstilo, ékout lo son lo kér, agard sèk zot y voi, épi mark ali dan zot kayié ék dan zot kèr. Parské la mémwar mérit ké lon partaz, sirtou po pa ké nout oubli a li ».

Jean Claude Comorassamy.