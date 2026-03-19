L’extrême droite est l’ennemie des réunionnais

Notre organisation syndicale SUD collectivités de la Réunion, rappelle à ses ressortissants et à tous les travailleurs, le danger que constitue l’extrême droite pour notre société réunionnaise multiculturelle (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Les idées du RN progressent à une vitesse fulgurante dans le débat local, portées par des candidats de plus en plus nombreux et désormais décomplexés depuis l’élection du député RN en 2024. Nous observons avec saisissement la percée de ses candidats lors du premier tour de ces municipales du 15 mars 2026, et le gage de respectabilité qu’ils obtiennent des alliances avec des candidats de droite locale, pour le deuxième tour du 22 mars.

L’extrême droite n’est pas du côté des travailleurs ! Ses représentants à l’assemblée nationale n’ont eu de cesse de se positionner contre les avancées telles l’augmentation du SMIC, le pouvoir d’achat ou encore les services publics.

Sous le langage policé du RN pour se dédiaboliser, rappelons que l’extrême droite c’est :

La xénophobie, le racisme, l’antisémitisme et l’islamophobie.

Les attaques contre les associations féministes, antiracistes, LGBTQI et culturelles

Des attaques envers des syndicats et le droit de grève

La Réunion multiraciale, multiculturelle, multiconfessionnelle, multireligieuse peut-elle s’accommoder des idées sectaires et violentes de l’extrême droite ? Le modèle de Trump, et des autres dirigeants illibéraux sur toute la planète font la démonstration du danger mortel que représente les idées d’intolérance pour les citoyens. La France est aussi menacée.

Rappelons-nous que le premier acte politique irresponsable du député RN de la Réunion a été d’attaquer la fête de la libération de l’esclavage du 20 décembre. Demain ce seront d’autres.

Les ralliements, les reconversions et le jeu des alliances politiques font qu’au second tour de ces élections, beaucoup de ces gens qui défendent ces idées extrémistes seront dans les conseils municipaux, dans la majorité ou dans l’opposition. Le loup va entrer dans le parc cabris, emmené là par des stratégies électoralistes, et aura droit de cité sur la vie réunionnaise.

Pour SUD Collectivités Territoriales, il ne s’agit pas simplement de combinaisons électorales de circonstance à la veille d’un vote, mais bien d’un ancrage de ces idées nauséabondes dans l’île.

La Réunion ne peut pas être un trophée pour le RN, qui pourra s’enorgueillir d’avoir dans son giron un département connu pour sa diversité et son vivre ensemble.