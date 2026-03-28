L'image marquera pour sûr l'histoire de Saint-Leu ce dimanche

De ce grand jour demain dimanche symbolisant la fête des rameaux, que sera enrichi en même temps par l'installation du nouveau conseil municipal de Saint-Leu élu pour une durée de 6 à 7 ans à venir. Suivi des diverses élections, d'abord du nouveau maire karim Juhoor (je le pense sans surprise), et des adjoint(e)s. Ceci seulement quelques jours après la victoire de sa liste au deuxième tour des élections municipales de 2026, où sont aussi élu(e) 9 membres de l'opposition dont le leader officiel Thierry Robert pourrait jouer un rôle central (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Sous la magnifique et grande halle couverte du parc du 20 désanm, lieu hautement symbolique construit par l'ancien maire de l'époque Mario Hoarau, qu'il faut le rappeler vers 1988, que l'ensemble des conseillers municipaux nouvellement élus, vont se réunir pour l’installation officielle du nouveau conseil municipal de la commune de Saint-Leu, devant une immense foule sûrement. Ce sera le maire sortant Bruno Domen qui fera alors l'appel des conseillers, puis passera la main au doyen (ne) d'âge pour présider la séance et désignera par élection un ou une secrétaire. Cependant par pure tradition, c'est le ou la plus jeune élu(e) municipal(e) qui peut aussi remplir les fonctions de secrétaire.

La séance devrait se dérouler en trois étapes. La première consistera à élire le nouveau maire officiellement et à son investiture par la remise de l'écharpe tricolore des mains du doyen(ne) voire éventuellement par l'ancien maire Bruno Domen à Karim Juhoor. Moment de transmission symbolique selon le protocole en vigueur. Et, sur la même lancée, en deuxième étape les conseillers éliront leurs adjoint (e)s au fur et à mesure du déroulement de la séance.

- Une vision d'avenir dans un climat serein -

Enfin, la troisième étape n'est pas des moindres. L'édile une fois élu et que l'ensemble des membres installés, pourra dans une prise de parole, dessiner le contour tant attendu de sa politique pour améliorer le sort de la population St-Leusienne. Dont le taux de pauvreté reste aussi fort, le besoin en logement est devenu crucial, une population vieillissante qui aura besoin d'un accompagnement du CCAS plus soutenu, une jeunesse qui se cherche et qui a peur de l'avenir, le chômage qui n'épargne personne, une ville de culture, d'art, de musique et de mémoire que la population cherche à mettre en valeur l'âme de cette belle ville, ainsi les problématiques de l'eau, d'infrastructures, de mobilité, de sécurité...etc, etc. Cependant, redonner à la ville un climat de sérénité, d'apaisement et de confiance sont des éléments nécessaires pour y parvenir.

A noter que si le jeune Karim Juhoor aujourd'hui maire a déjoué les pronostics, son élection au regard du résultat final a quand même provoqué un véritable séisme dans cette commune de l'Ouest, bien que leurs projets étaient portés par toute une équipe mobilisée.

Désormais, il peut mesurer encore plus les nombreuses attentes de la population, de l'engagement et à la responsabilité que cela représente en tant que 1er magistrat. Et de la confiance et l'espérance que la population a mis entre ses mains. Puisque, vous vous définissiez pilier du lien social et de l'intérêt général, actif et attentif pour rendre notre commune attractive, encore plus belle et plus fraternelle sont des valeurs essentielles, attendues par toutes et tous.

- Une intercommunalité à la présidence tournante -

D'ailleurs l'intercommunalité du Territoire Ouest (TO) s'ouvre dans un contexte marqué par des enjeux majeurs pour les cinq collectivités locales plus particulièrement pour St-Leu qui ne devrait plus être "la dernière roue de la charrette " comme vous le disiez encore dernièrement.

Dès lors, le choix d'une présidence tournante permettra à mon sens aux communes les moins peuplées d'accéder aussi au pouvoir à tour de rôle et surtout de prévaloir leur point vu dans cette instance décisionnaire. Cette volonté fera j'en suis sûr l'essence de votre réussite et des autres communes trop délaissées du TO (sentiment de la population). D'ailleurs, c'est dans cet esprit d'unité qu'il faut placer l'intercommunalité de l'Ouest, sous le signe du dialogue, d'ouverture et de solidarité...valeurs essentielles semble-t-il à M. Séraphin maire de St-Paul. Tout ce qui fait la singularité du TO.

- Le chemin de la transformation écologique et énergétique -

Pour cela, tout doit être mis sur table entre les 5 maires pour construire aussi des projets en commun, exemple d'un CIAS (Centre Intercommunal d'Action Social) pour les 5 communes bien sûr tout en conservant le CCAS (Centre Communal d'Actions Sociales) existant déjà dans chaque commune ou encore d'accompagner des projets de transformation écologique et énergétique pour le territoire Ouest, exemple pourquoi pas un plan de rénovation énergétique de l'ensemble des bâtiments publics dont les écoles ? Ou encore comment avancer plus vite et plus loin sur le chemin de la transition écologique et énergétique ? Puisque les conséquences de la crise s'invitent désormais dans le débat public, pourquoi pas dans l'immédiat un prix de gaz de 10 euros pour le Territoire Ouest ?

N'est-ce pas là l'idée même du sens commun de solidarité ?

L'objet de cette démarche est de se nourrir d'une grande réflexion, sur les nombreux projets structurants visant à améliorer la qualité de vie de la population, à renforcer l'attractivité de notre territoire, soutenir le développement local tout en étant visionnaire de cette ville, la mobilité l'enjeu majeur, la problématique de l'eau et de l'assainissement, les gros risques d'inondation qui nous guettent, risques liés encore au changement climatique qui peuvent nous affecter directement dans des années à venir...etc, etc sont autant de problématiques à résoudre en urgence à travers un plan pluriannuel d'investissement.

En fin de compte, dans ce contexte d'incertitude économique et sociale, de transition écologique, de mutation technologique où les enjeux sont de plus en plus cruciaux, c'est là que notre commune aura plus besoin d'unité, de bienveillance, de rigueur dans l'action et de la bientraitance. Le tout dans une ambiance sereine, constructive et apaisée.... Les branches de rameaux bénies en ce dimanche ne sont-elles pas des symboles de paix et de réconciliation ?

Jean-Claude Comorassamy