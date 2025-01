L'iniquité de la CGSS

On peut se poser la question de la discrimination dans le cadre de délais de paiement des pensions de retraite par les Caisses Générales Sécurités Sociales. Pourquoi ces délais varient-ils selon les régions ? Certains retraités doivent faire face à des difficultés financières en raison de ces décalages, c’est une forme d'inégalité. (Photo : www.imazpress.com)

La CGSS va vouloir dire que cette différence de calendrier dans le paiement des pensions de retraite entre les régions peuvent être dues à plusieurs facteurs administratifs et logistiques, à des considérations liées aux systèmes de traitement des paiements, aux délais de traitement des dossiers, ou encore à des spécificités réglementaires.

Ou mieux encore que celle la est liée à des contraintes budgétaires ou à des priorités de gestion au sein même de la CGSS. Y-a-t-il un décalage selon les régions, sur les prélèvements des cotisations des salariés pour leur retraite ?

En général, les cotisations des salariés pour leur retraite sont prélevées directement sur leur salaire et versées aux organismes de retraite selon un calendrier

établi (avec des pénalités en cas de retard).

Donc il ne devrait pas y avoir de décalage entre le paiement des pensions de retraite puisqu’il n’y a pas de décalage dans le prélèvement des cotisations des salariés. Aucuns délais différents ne devraient exister dans le versement des pensions de retraite.

Il y a un décalage d’une semaine, voir plus, dans le paiement des pensions de retraite entre la métropole et les départements d'outre-mer par la CGSS (Caisse Générale de Sécurité Sociale).

Ceux de Métropole touchent leur retraite en début du mois alors qu’ici à La Réunion, ils la touchent après le 9 du mois.

La frustration et la colère s’installent. Il devient de plus en plus difficile pour un retraité de devoir attendre le paiement de sa pension, surtout quand les échéances de dépenses sont souvent fixées au début du mois.

Ce décalage engendre des désagréments financiers pour ceux qui comptent sur leur pension pour couvrir leurs besoins quotidiens. Est-ce toujours aux retraités de se préoccuper de ses difficultés et de trouver d’éventuelles solutions ou aides disponibles ?

Comment gérer au mieux cette situation de plus en plus embarrassante ?

Les retraités, qu'ils soient en métropole ou en outre-mer, devraient bénéficier d'un traitement équitable en ce qui concerne le versement de leurs pensions. Ses disparités qui existent soulèvent des préoccupations légitimes sur l'équité du système.

Il devient important que les organismes responsables prennent en compte ces préoccupations et travaillent à des solutions qui garantissent un traitement juste et

équitable pour tous les retraités.

Afin de contribuer à faire évoluer les choses vers une plus grande équité il faudra faire entendre la voix des retraités devant cette situation

discriminatoire. Défendons les droits des retraités !

N O N ! Nous ne serons jamais égaux devant les lois !

Hugues Marie-Louise