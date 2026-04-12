Aucune rupture d’approvisionnement en aliments à prévoir dans les élevages réunionnais pour les prochaines semaines

De fausses informations circulent actuellement auprès des éleveurs concernant les approvisionnements en aliments. L’Urcoopa tient à adresser un message clair à ses 1.200 adhérents : tous les élevages réunionnais seront bien livrés dans les prochains jours, et la continuité des approvisionnements est assurée pour les mois à venir. ( Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com) (Photo Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Les salariés de Urcoopa – Nutrition animale sont pleinement mobilisées pour garantir la régularité de la production et des livraisons sur l’ensemble du territoire.

En effet, les usines Proval du Port et Urcoopa de Cambaie ont repris leur activité à 100 %, à la suite de la décision de justice rendue le mardi 7 avril, confirmant M. Henri Lebon en qualité de Président du Groupe Urcoopa et M. Christian Dijoux

en tant que Directeur Général.

L’Urcoopa réaffirme son engagement : garantir un approvisionnement en aliments fiable, sécurisé et continu pour l’ensemble des filières animales, 365 jour par an.