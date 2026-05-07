Lettre adressée au préfet de La Réunion  : la baisse des enveloppes PEC risque d’aggraver fortement la précarité

La FSU Territoriale souhaite attirer votre attention sur les conséquences particulièrement préoccupantes de la réduction massive des contrats Parcours Emploi Compétences (PEC) à La Réunion. (Photo : www/imazpress.com)

Dans un département confronté à une situation sociale hors norme, la baisse des enveloppes PEC et la diminution du taux de prise en charge de l’État risquent d’aggraver fortement la précarité, tout en fragilisant durablement les collectivités territoriales et le service public de proximité.

Alors que le taux de chômage à La Réunion demeure proche de 18 %, soit près du double de la moyenne nationale, et que plus de 92.000 personnes vivent du RSA, les besoins en accompagnement social, éducatif, sanitaire et environnemental restent immenses.

- Des adaptations locales fortes -

La FSU Territoriale considère qu’une politique uniforme appliquée indistinctement à l’ensemble des territoires nationaux ne peut répondre aux réalités économiques et sociales ultramarines. Les spécificités de La Réunion doivent conduire à des adaptations locales fortes, sous l’autorité du représentant de l’État.

C’est pourquoi nous formulons plusieurs propositions concrètes permettant à la fois de préserver l’emploi, de renforcer les services publics locaux et de favoriser la création d’emplois durables.

Nous demandons, en premier lieu, la mise en place d’une modulation territoriale des taux de prise en charge des contrats PEC en fonction du taux de chômage départemental.

La FSU Territoriale propose ainsi :

Un taux de prise en charge de 80 % par l’État dans les départements où le chômage dépasse 15 % ;

Un taux porté à 90 % dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les communes connaissant les plus fortes difficultés sociales ;

Le maintien de contrats d’une durée minimale de 12 mois afin de garantir une stabilité professionnelle minimale et une réelle montée en compétences des agents.

Nous demandons également que le préfet de La Réunion puisse disposer d’un pouvoir renforcé de territorialisation des dispositifs d’emploi aidé, avec une capacité d’adaptation locale des enveloppes PEC en fonction :

Des besoins des collectivités ;

Des réalités sociales des bassins d’emploi ;

Des urgences de continuité du service public.

La FSU Territoriale propose par ailleurs la création d’un véritable plan réunionnais de transformation des contrats précaires en emplois pérennes, autour de plusieurs leviers concrets :

La création d’un fonds exceptionnel État-collectivités destiné à financer progressivement la pérennisation des postes occupés sur des missions permanentes ;

L’ouverture de concours territoriaux adaptés aux réalités ultramarines ;

Développement des formations certifiantes de l’éducation nationale, assurant à chacun une qualification reconnue et contribuant à réduire les inégalités territoriales et sociales

La création de brigades territoriales environnementales et sanitaires pérennes pour répondre aux enjeux de lutte antivectorielle, de gestion des déchets et de prévention climatique ;

Le renforcement des effectifs dans les écoles, la restauration scolaire,

L’accompagnement des personnes âgées et le secteur médico-social ;

Un soutien renforcé aux communes rurales et aux petites collectivités confrontées à de fortes difficultés budgétaires.

Nous proposons également la création, sous l’autorité du préfet, d’une conférence territoriale permanente de l’emploi public local associant :

Les organisations syndicales ;

Les collectivités territoriales ;

Les services de l’État ;

France Travail ;

Les associations d’élus.

- Les agents en contrats PEC assurent des missions indispensables -

Cette instance aurait pour mission d’anticiper les besoins réels en emploi public territorial et de construire des parcours de professionnalisation débouchant sur des emplois durables.

La FSU Territoriale rappelle que les agents en PEC assurent aujourd’hui des missions indispensables à la cohésion sociale et au fonctionnement quotidien des collectivités. Leur disparition massive provoquerait une dégradation directe du service rendu à la population réunionnaise.

La Réunion ne peut être le territoire de l’emploi précaire permanent et des politiques de réduction budgétaire aveugles. Notre département a besoin d’une véritable stratégie de développement humain et de renforcement du service public local.

Dans ce contexte, nous vous demandons solennellement d’intervenir auprès du Gouvernement afin que des mesures dérogatoires et adaptées aux réalités réunionnaises soient rapidement mises en œuvre.

La FSU Territoriale restera pleinement mobilisée pour défendre l’emploi, la dignité des travailleurs et l’avenir du service public à La Réunion.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de notre haute considération.