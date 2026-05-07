À la une de ce jeudi : agriculture, Leu Tempo Festival, Paris en finale, armée, boxe et météo

BONJOUR LA RÉUNION - À la une de ce jeudi 7 mai 2026 : - Difficultés de recrutement, hausse des prix des semences et des engrais : l'agriculture réunionnaise sous tension - Leu Tempo Festival : quatre jours de spectacles vivants pour faire vibrer Saint-Leu - Ligue des champions : Paris est magique et encore en finale - Le Régiment du service militaire adapté de La Réunion recrute des jeunes de 18 à 25 ans - David Moucouveia et Larry Tevanee, deux boxeurs réunionnais convoqués en Équipe de France - La pa Météo France i di, sé zot i di - Un jeudi ensoleillé mais avec du vent (Photo www.imazpress.com)

La Foire agricole de Bras-Panon ouvre ses portes ce vendredi 8 mai 2026, avec un espoir : recruter des jeunes qui se lanceront dans l'agriculture, ou au moins susciter des vocations. Sur notre île en 2026, un agriculteur sur deux a plus de 53 ans. Aux problèmes liés à l'inflation et à l'augmentation des prix des semences et des engrais s'ajoutent la difficulté à recruter et la concurrence, jugée déloyale, des produits d'importation. Des problématiques qui inquiètent les acteurs de la filière et les agriculteurs.

Du 6 au 9 mai 2026, le Leu Tempo Festival fait son grand retour à Saint-Leu. Pour cette 26e édition, l’événement promet une programmation riche et accessible, mêlant théâtre, cirque, danse et musique, avec près de 90 représentations au cœur de l’espace public.

Un an après, le PSG va vivre une deuxième finale de Ligue des champions, ayant réussi l'exploit d'éliminer le Bayern Munich mercredi à l'Allianz Arena (1-1 après le 5-4 de l'aller) grâce à sa force collective et au bout d'un combat éreintant.

Le RSMA, Régiment du service militaire adapté de La Réunion lance une campagne de recrutement. Afin de compléter les rangs de la prochaine session de formation, plusieurs métiers sont proposés aux jeunes âgés de 18 à 25 ans. Les personnes intéressées sont invitées à postuler dès maintenant pour les incorporations de mai et juin 2026. Autre date clef, le RSMA ouvre ses portes aux Réunionnais les 23 et 24 mai 2026

Le Comité régional de boxe de La Réunion (CRBR) annonce la convocation de deux jeunes réunionnais en Équipe de France afin de participer aux Ceintures organisées à Argenteuil du 28 au 30 mai 2026. David Moucouveia est convoqué pour la catégorie -60 kg, tandis que Larry Tevanee est convoqué pour la catégorie -52 kg

Pour ce jeudi 7 mai 2026, le beau temps règne sur l'ensemble de l'île avec juste quelques nuages qui viennent s'inviter sur les pentes ouest l'après-midi. Mais Matante Rosina attire l'attention sur le vent il se montre particulièrement musclé dans le sud avec des bourrasques entre 60 et 70 km/h. Pour la mer, la houle générée par ce vent rend la mer agitée de Saint-Philippe à Saint-Leu en journée.