Grand port maritime : pas de grève ce jeudi, les discussions reprennent entre les salariés et la direction

Selon nos informations, il n’y aura pas d’assemblée générale ni de débrayage ce matin au Grand port maritime. Alors qu'un préavis avait été posé par la CGTR pour ce jeudi 7 mai 2026, les discussions ont repris. La direction et le syndicat seraient sur le point de signer un accord, les deux parties continuent les négociations en ce sens. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

D'après la CGTR, les tensions sociales sont "non régulées dans certains services", et le "dialogue social est dégradé". Il s'interroge sur le rôle et fonctionnement des services de prévention.

Dans un communiqué envoyé ce mercredi 6 mai, la CGRT dénonçait par ailleurs un "non-respect de la Convention collective nationale unifiée ports et manutention (CCNU)" et "la remise en cause des accords ex-CCI".

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