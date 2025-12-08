La liste "Nout’ Voix, Nout’ l’Avenir" mène campagne jusqu’à Grand Bassin

Ce samedi 6 décembre, une trentaine de membres de l’équipe de campagne d’Alexis Chaussalet se sont rendus jusqu’au village de Grand Bassin pour organiser un ronn’ kozé et recueillir la parole des habitant·e·s sur les principales problématiques rencontrées. Cette démarche, inédite sur la commune, illustre une nouvelle fois le dynamisme et l’innovation qui caractérisent notre campagne.

Après la descente vers le village, l’équipe de Nout’ Voix Nout’ l’Avenir est allée à la rencontre des habitant·e·s et les a invité·e·s à participer au Ron kozé organisé près de la chapelle à 10h30.

Six habitant·e·s - sur la quinzaine résidant à l’année - ont pris part à l’échange pour partager leurs doléances, leurs préoccupations et leurs attentes.

Le thème le plus discuté a naturellement été celui du développement touristique, notamment le projet de téléphérique sur lequel la mairie avance dans une opacité totale.

Au fil des échanges, un consensus s’est dégagé : aucun téléphérique ne doit permettre l’arrivée de plusieurs dizaines de visiteurs par jour dans le village, sous peine de dénaturer l’équilibre de Grand Bassin.

S’il devait toutefois être envisagé pour désenclaver le site, les participant·e·s ont souligné que son usage devrait être strictement réservé aux habitant·e·s, en particulier aux personnes âgées ou à mobilité réduite, afin de faciliter leur accès au village. Une telle solution permettrait aussi de soutenir certaines structures touristiques locales en difficulté faute de moyens logistiques adaptés.

Les habitant·e·s ont également exprimé de nombreuses inquiétudes, témoignant d’un fort sentiment de relégation : absence de toilettes et de points d’eau publics ; manque total de transparence sur les projets futurs (belvédère de Bois Court, téléphérique, monte-charge, chemin pavé dans le village, etc.) ; informations opaques sur l’évolution des réglementations liées au PLU ; restrictions incohérentes concernant l’usage du monte-charge.

Notre liste a tenu à :

- réaffirmer son attachement à l’authenticité du village et à la nécessité d’accompagner les professionnel·le·s pour qu’ils puissent exercer au mieux leur activité ;

- écouter et prendre en compte les priorités exprimées par les habitant·e·s ;

- envisager, dès notre élection en mars 2026, l’organisation d’une grande consultation afin de définir, avec les habitant·e·s, une vision partagée du développement touristique et de la dynamisation de Grand Bassin comme de Bois Court

- rappeler que la parole de tous les Tamponnais et toutes les Tamponnaises comptent, voilà pourquoi nous organisons des initiatives dans tous les “écarts” de la commune. Personne ne doit être oublié ! Après la réunion de quartier au “Grand Tampon” , l’initiative de Grand Bassin s’est tenue une semaine avant l’organisation de la prochaine réunion de quartier à Coin Tranquille - Piton Ravine Blanche.

Plus que jamais, la campagne se poursuit, partout au Tampon, pour porter un message d’espoir et de renouveau démocratique.

Alexis Chaussalet

Candidat Tête de la liste Nout’ Voix, Nout’ l’Avenir !