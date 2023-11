La majorité sénatoriale et le Gouvernement insensibles aux ravages de l’alcool à La Réunion

Cette semaine en séance publique au Sénat, nous examinons le projet de loi de financement de la sécurité sociales pour 2024. Si les règles s’appliquant à ce texte n’autorisent pas cette année l’examen d’un amendement interdisant toute publicité sur les boissons alcooliques, j’ai déposé un amendement afin de créer une taxe sur les dépenses de publicité pour ces boissons à La Réunion. Cette taxe permettrait notamment de financer le fonds de lutte contre les addictions et inciterait les entreprises du secteur à diminuer les risques inhérents à leurs produits. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Malgré mon alerte sur les conséquences dramatiques humaines et sanitaires sur notre territoire (600 morts évitables par an, violences intrafamiliales, trouble du spectre de l'alcoolisation foetale, maladies chroniques...), ni la majorité sénatoriale de droite pourtant très prompte à vouloir lutter contre certains autres produits néfastent pour la santé, ni le Gouvernement n’ont souhaité voir cet amendement adopté qui a donc été rejeté.

Je regrette que certains mouvements politiques résonnent plus au regard d’intérêts privés nuisibles plutôt que par souci d’intérêt général en termes de santé et des finances publiques. Le Projet de loi de financement de la sécurité sociale est avant tout celui de situations humaines et de solidarité de la Nation envers nos concitoyens malades. Parce que les enjeux pour notre société réunionnaise sont trop nombreux et importants, je continuerai à mener ce combat durant tout le long de ce mandat.

Audrey BÉLIM