La politique-spectacle au Tampon

On a changé de maire au Tampon, mais les méthodes de manipulation de masse sont hélas restées les mêmes. Parti à bonne école PCR / PLR / LFI, le jeune maire utilise les mêmes vieilles méthodes de communication politique que d’autres avant lui (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Les frais de représentation du Maire étant une possibilité prévue par la loi, il aurait été nécessaire de voter une délibération uniquement pour en approuver le principe le cas échéant et en fixer le montant sur le nouveau mandat.

Dans le cas d’un renoncement du maire, une délibération formelle était donc parfaitement inutile. Pourquoi alors avoir mis cette affaire superflue à l’ordre du jour ?

Il s’agissait exclusivement pour le jeune maire LFI d’axer sa communication politique sur cet acte qu’il qualifie de "majeur".

Mais est-ce réellement le cas : que représentent réellement 15.000€ (et non 24.000€) de frais de représentation par an sur un budget de fonctionnement annuel de la ville du Tampon de plus de 100 millions d’euros ?

C’est un geste symbolique certes, mais c’est une goutte d’eau dans l’océan !

Que les Tamponnais ne se laissent pas embobiner par le bagout de leur nouveau maire Mélenchoniste : la grande "fête populaire" donnée dimanche soir sur le parvis de la mairie du Tampon aura coûté plusieurs milliers d’euros en podium / sonorisation / éclairage, en prestations de sécurité et en cachets d’artistes (pas moins de 3 chanteurs).

Sans parler du coût de la logistique (chapiteau temporaire, grand écran, sonorisation, sécurité, artistes …) pour délocaliser dimanche après-midi le 1er conseil municipal aux Grands Kiosques du 27e KM afin d’accueillir en grande pompe, non des milliers de Tamponnais, mais quelques dizaines de sympathisants tamponnais et surtout les centaines de militants communistes venus par bus de toute l’île (Saint-Paul, Saint-André, Saint-Louis, …) !

Au final, dès le 1er jour ce sont plusieurs milliers d’euros d’argent public (payés par les contribuables tamponnais) qui auront été dépensés en festivités, et non en dépenses sociales ou d’éducation …

D’ici 6 ans, les caisses seront vides à ce rythme là.

Comme dit le dicton : "Faire croire est un métier et celui qui croit est …"!

Gramoune Georges, Plaine des Cafres