La Réunion : territoire pilote pour l’égalité et garantir aux femmes l’accès au pouvoir exécutif

Les élections municipales de 2026 marquent une avancée significative pour la représentation des femmes à La Réunion. Avec 6 femmes élues maires sur 24 communes, soit 25 %, notre territoire atteint un niveau inédit et se positionne au- dessus de la moyenne nationale. L’association Chancegal salue cette progression encourageante, tout en appelant à transformer cette dynamique en une égalité réelle et durable (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette année, quatre femmes ont été élues maires dans les communes de Sainte-Marie, Cilaos, Salazie et L’Entre-Deux, succédant à des maires sortants parfois en place depuis des décennies. Un symbole fort de renouvellement et d’ouverture de la vie politique locale aux femmes.

Parallèlement, deux maires sortantes ont été reconduites à Saint-Denis et à Saint-Louis, confirmant leur ancrage et la confiance des électeurs. À La Possession, la maire sortante a frôlé la réélection, avec un score serré qui témoigne de la compétitivité croissante des femmes en politique.

Nous saluons ces femmes élues maires et toutes celles qui se sont présentées en qualité de tête de liste, dont les parcours renforcent la visibilité et la légitimité des femmes dans les fonctions exécutives locales, et font émerger de nouvelles figures de référence pour les générations futures.

- Des progrès réels, mais des défis persistants.

Si ces résultats traduisent une transformation réelle du paysage politique local, ils révèlent aussi les limites structurelles de l’accès des femmes aux responsabilités politiques :

- Seules 31 femmes sur 124 étaient têtes de liste, révélant des obstacles encore importants à l’accès aux responsabilités politiques.

- Si la parité progresse dans les assemblées locales grâce au cadre législatif, l’accès aux fonctions exécutives reste limité. À La Réunion, les femmes occupent environ 28 % de ces postes, contre 20-21% au niveau national. Une amélioration par rapport à 2020 (13%), mais un chiffre encore éloigné d’une parité effective.

La Réunion se distingue ainsi par une présence féminine importante parmi les élu·es locaux, mais cette avancée ne se traduit pas encore pleinement dans les lieux de décision.

- Transformer l’essai : un enjeu démocratique -

Face à ces constats, Chancegal appelle les nouvelles équipes municipales à franchir une étape supplémentaire :

- Nommer des premières adjointes et des présidentes dans les conseils communautaires.

- Sortir des logiques de répartition genrée des délégations (par exemple : "social" aux femmes, "finances" aux hommes).

- S’entourer d’équipes paritaires dans les cabinets et directions.

- Encourager l’accès des femmes aux postes exécutifs (maires, présidentes, vice-présidentes).

- Valoriser les parcours de femmes engagées afin de créer des figures locales de référence pour les jeunes générations.

- Renforcer l’accompagnement et la formation des élu-es et futur-es candidat-es (égalité, VSS, etc).

Dans un contexte national où la parité marque le pas — avec seulement 36 % de femmes à l’Assemblée nationale en 2024 —, La Réunion a l’opportunité de devenir un territoire pilote en matière d’égalité réelle en politique.

Cette évolution repose aussi sur l’engagement et le courage de femmes qui investissent les responsabilités publiques et s’organisent dans des dynamiques de sororité, au-delà des clivages politiques. Ces trajectoires collectives contribuent à faire évoluer les pratiques et à ancrer durablement une culture de l’égalité. Chancegal réaffirme ainsi son engagement pour faire de La Réunion un véritable laboratoire de l’égalité femmes-hommes, au service d’une démocratie plus juste, inclusive et représentative.

CHANCEGAL lancera prochainement une Convention Citoyenne pour l’Égalité Femmes-Hommes à La Réunion, visant à co-construire des recommandations concrètes avec des citoyen·nes du territoire et à renforcer les dynamiques locales en faveur de l’égalité.

"La Réunion démontre que la parité est possible. Il nous appartient— élu·es, institutions et acteurs du territoire — de garantir un accès réel des femmes aux responsabilités politiques"