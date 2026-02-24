Le SNUEP-FSU condamne avec la plus grande fermeté l’agression intolérable d’une enseignante par l’une de ses élèves au lycée professionnel Julien de Rontaunay. Il apporte tout son soutien et sa solidarité à cette collègue, à l’ensemble de la communauté éducative ainsi qu’aux élèves qui se rendent au lycée pour apprendre, se former et construire leur avenir. (Photo : sly/www.imazpress.com)

Cet événement grave rappelle l’urgence d’améliorer les conditions de travail et d’apprentissage dans les établissements publics. L’État doit engager un plan massif de recrutements afin de garantir un encadrement renforcé et un climat scolaire apaisé.

Mieux accompagner nos élèves passe nécessairement par plus de personnel :

Plus d’enseignants, afin de réduire les effectifs par classe et permettre un meilleur suivi pédagogique ;

Plus de personnels de vie scolaire, pour assurer une présence dans tous les espaces de l’établissement ;

Plus d’infirmières et de psychologues de l’Éducation nationale, pour écouter, accompagner et soutenir les jeunes ;

Plus d’adultes, afin de prévenir et combattre les violences et les actes d’incivilité.

La sécurité des personnels et des élèves doit être une priorité absolue.

À lire aussi : Saint-Denis : une enseignante du lycée professionnel Julien de Rontaunay agressée par une élève