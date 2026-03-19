Lancement de campagne - Élections Commissions Mixtes d’Usine

Tribune libre des JA et de la FDSEA

Les Jeunes Agriculteurs et la FDSEA de la Réunion ont officiellement lancé ce mercredi 18 mars leur campagne pour les élections des Commissions Mixtes d’Usine (CMU) lors d’une conférence de presse organisée à la Balance Tamarins (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

À cette occasion, les deux organisations ont confirmé leur choix de présenter une liste commune, dans la continuité du travail mené ensemble depuis de nombreuses années pour défendre les planteurs et l’avenir de la filière canne à la Réunion.

Cette union repose sur une conviction simple : la force du collectif est indispensable pour porter la voix des planteurs face aux défis que traverse aujourd’hui la filière.

Remettre les planteurs au cœur des décisions

Pour les JA et la FDSEA, ces élections doivent permettre de remettre les choses à leur juste place dans la gouvernance de la filière.

Une situation inacceptable pour les planteurs

Les organisations syndicales ont également dénoncé une situation devenue inacceptable pour de nombreux planteurs : celle où certains peuvent se retrouver redevables à l’usine.

Pour les JA et la FDSEA, ce modèle n’est pas acceptable. Les planteurs doivent pouvoir vivre dignement de leur travail, dans un système qui respecte leur rôle central dans la filière.

Une campagne pour défendre les planteurs

À travers cette campagne, les Jeunes Agriculteurs et la FDSEA entendent porter une ligne claire et responsable :

- Défendre les intérêts des planteurs

- Rétablir un fonctionnement équilibré dans les instances de la filière

- Pour que chacun.e puisse vivre dignement de son métier

Les élections des Commissions Mixtes d’Usine seront donc un moment déterminant pour l’avenir des planteurs réunionnais.

Les deux organisations appellent l’ensemble des planteurs à se mobiliser pour faire entendre leur voix.