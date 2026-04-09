Dans un contexte local marqué par une attente forte de proximité, de clarté et de renouvellement de l’engagement public, Antony Venerosy annonce le lancement de la démarche Cap Sainte Marie (Photo : Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Cette initiative vise à rassembler largement les forces vives de la commune ainsi que celles et ceux qui souhaitent s’engager pour son avenir, afin d’agir concrètement pour Sainte-Marie.

Elle intervient à un moment où l’engagement local doit se réinventer pour répondre aux attentes concrètes des habitants, en matière d’écoute, de présence et d’efficacité.

Cap Sainte Marie s’inscrit ainsi dans une volonté de redonner du sens à l’action publique locale, en s’appuyant sur les réalités du terrain et les besoins exprimés par la population.

Cette démarche repose sur des valeurs simples et assumées : Servir avant tout, avec honnêteté, exigence et respect, dans l’intérêt général.

"Aujourd’hui, il est nécessaire de rassembler celles et ceux qui souhaitent s’engager sincèrement pour Sainte-Marie. Nous voulons remettre l’action et la proximité au cœur de l’engagement local. Cap Sainte Marie est une démarche ouverte, tournée vers des résultats concrets pour notre commune."

Dans les semaines à venir, des temps d’échanges et de rencontres seront organisés afin de permettre à chacun de contribuer à cette dynamique collective.



Antony Venerosy est engagé dans la vie publique locale à La Réunion. Fort d’une expérience en gestion des organisations et dans le service public, ainsi que d’un engagement de terrain, il porte une approche fondée sur le dialogue, la responsabilité et l’ancrage territorial.