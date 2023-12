Le 20 décembre : Le combat pour l’émancipation n’est pas terminé !

Cela fait 175 ans, dans notre pays, sur notre île, que l’esclavage a été aboli. Le 20 décembre que nous célébrons aujourd’hui, est bien entendu la manifestation de la liberté retrouvée, mais elle est aussi le témoignage de l’égalité et de la fraternité qui nous unit et qui doit encore nous unir demain !

Le 20 décembre, nous engage tous à honorer les combattants et combattantes de l’aliénation des corps et de l’esprit d’hier et d’aujourd’hui. Ces hommes et ces femmes sont nombreux ! Cependant ils et elles n’existent pas dans nos rues, nos quartiers et sur nos bâtiments. Les honorer c’est aussi les rendre visibles.

Le 20 décembre, nous engage tous à protéger et transmettre les mémoires et les histoires encore si mal connues des habitants de notre île. Que nous soyons natifs de La Réunion, ou provenant d’autres continents, nous devons tous connaître les faits, les marques et les héritages nés de l’esclavage et de la colonisation. Nos racines communes, issues de l’esclavage, sont coupées et ne permettent pas à notre société de s’épanouir dans le monde actuel.

Enfin le 20 décembre, nous engage tous à manifester notre combat collectif pour l’émancipation.

Ce combat est loin d’être terminé. Sur notre île, la liberté, l’égalité et la fraternité sont malmenés par des systèmes économiques monopolisés et prédateurs des richesses naturelles et humaines. En effet, des traditions provenant de la colonisation avalent et gaspillent sans limites le capital réunionnais. Elles font vivre, à la vue de tous, l’alcoolisme, les violences, ou encore le sentiment persistant d’infériorité.

Pour la voix citoyenne - La Réunion, combattre l'aliénation et défendre l’émancipation c’est garantir la solidité et l’originalité de la société réunionnaise que nous chérissons. Ce combat nous permet de vivre mieux aujourd’hui et demain.



A tout domoun su la ter la Reynion, bon fêt Kaf, bon fét de la Liberté !

A tout domoum sur la ter la Reynion, zordi, nou lé pa plus, nou lé pa moin !

Zordi, nou lé nou mêm !