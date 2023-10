Le changement de compétence pour l’eau : est-ce l’urgence ? Non !

La sécheresse et la crise de l’eau ne mettent pas la compétence pour l’eau au cœur du débat à La Réunion. Depuis 2015, avec la loi Notre, 2018 avec la GEMAPi, 2023 avec la loi 3DS, tout est fait aujourd’hui pour que les collectivités locales et établissements publics gèrent la ressource en eau sur les territoires. A La Réunion, tous les acteurs publics sont engagés pour préserver la ressource.

Soyons sérieux un instant. L’heure n’est pas au changement de compétences, mais bien au changement de comportements. Accompagnons ceux et celles qui œuvrent depuis des années dans ce domaine !

Il est temps de redonner de la place à la nature pour préserver la ressource en eau. Il est temps aussi de faire de nos quartiers et nos communes des lieux ou l’eau puisse s’infiltrer naturellement et recharge les nappes. Il temps d’accompagner l’agriculture, l’industrie et les services dans des modèles de sobriété et de préservation de la ressource. Il est temps d’user des outils réglementaires, tels que les PLU, les SCOT et le SAR pour protéger l’eau à La Réunion.

Nous rappelons que le cas de Mayotte, n’est pas celui de La Réunion. Evitons de mettre les mêmes solutions sur tous les territoires ultramarins. Chaque territoire a ses spécificités. A La Voix citoyenne – La Réunion, nous tenons à ce que l’identité et les atouts de notre île soient préservés.

Laissons la gestion de l’eau aux acteurs de proximité réunionnais et battons-nous pour un vrai service public de l’eau à La Réunion. Battons-nous pour préserver le château d’eau de notre île, les hauts et les mi-pentes !

Giovanni Payet - Président de la voix citoyenne – La Réunion