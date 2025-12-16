Le député alerte la Ministre de la Santé, des Familles sur les limites de l'attestation d'honorabilité

Dans un courrier datant du 14 août 2025, adressé à Madame la Ministre du Travail, de la Santé, des Solidarités et des Familles, M. le député (accompagné de 9 parlementaires réunionnais) réclamait auprès de l’association Ecoute-Moi Protège-Moi Aide -Moi (EPA) et du Collectif "Stop VIF Protégeons nos enfants" l’extension de l’obligation de l’attestation d’honorabilité à La Réunion (Photo : rb/www.imazpress.com)

M. le député tient à rappeler que lauréate des Prix 2025 de la Fondation des Usagers du Système de Santé, l’association EPA, aux côtés du Collectif "Stop VIF Protégeons nos enfants", est pleinement mobilisée pour la défense des droits de l’enfant, le soutien aux familles et la prévention des violences.

Aujourd’hui, l’attestation d’honorabilité s’applique sur l’ensemble du territoire et M. le député s’en félicite.

Cependant, M. le député est scandalisé par de nombreuses limites, lesquelles entravent ouvertement l’objectif de protection des enfants.

Sur le site internet destiné à l’attestation d’honorabilité, tout un chacun peut lire :

"La démarche est strictement réservée aux personnes de l’aide sociale à l’enfance et des modes de garde du jeune enfant (moins de 3 ans). Toute demande d’attestation par des personnes intervenant dans d’autres secteurs est interdite (enseignement, maternelle, périscolaire, colonie de vacances, santé, sport, structures pour personnes âgées et handicapées,…) et peut donner lieu à des poursuites."

Ou encore : "Les assistants maternels travaillant pour des particuliers employeurs (parents) ne sont pas concernés par l’obligation de remettre l’attestation d’honorabilité à leur l’employeur."

"L’humanité d’une société se mesure à l’attention qu’elle porte à ses enfants", nous rappelle le juge Edouard Durand qui parle également d'un "système qui organise l'impunité pour les auteurs de violences".

Laisser en l’état les limites actuelles de l’attestation d’honorabilité, c’est participer consciemment à ce système d’impunité des auteurs de violence et le laisser perdurer. Est-ce cette société que nous voulons pour nos enfants ?

Toute comme l’association EPA et le Collectif "Stop VIF Protégeons nos enfants", M. le député refuse de fermer les yeux sur cette situation aberrante et demande d’étendre sans délai l’obligation d’attestation d’honorabilité à l’ensemble des professionnels et bénévoles intervenant auprès des mineurs, afin d’assurer un cadre sûr, éthique et protecteur pour tous les enfants."