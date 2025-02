Le gouvernement doit rendre l'argent pour la recherche sur les cancers pédiatriques

C'est avec stupeur et consternation que nous apprenons la disparition dans le budget d'une enveloppe de 15 millions d'euros pour la recherche sur les cancers pédiatriques pourtant votée à l'unanimité par l'Assemblée nationale. Le gouvernement profite du 49.3 pour faire des économies sur les dos des enfants malades, c'est une véritable honte ! (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

Pour rappel les cancers pédiatriques touchent 2 500 enfants par an et causent la mort chaque année de 500 enfants. "Il n'est pas possible de sacrifier ainsi les enfants" s'émeut Stéphane Vedrenne, président de la fédération Grandir sans cancer, qui trouve cela "complètement indécent" et renchérit : "Il y a peut-être mieux à faire" pour réaliser des économies budgétaires "que de tirer sur des enfants atteints de cancers". En effet beaucoup "trop d'entre eux sont condamnés à mourir faute de traitements adaptés".



À l'instar des associations et de certains collègues parlementaires je dénonce cette manoeuvre indigne de la part du gouvernement et exige qu'il revienne sur cette décision honteuse.



Perceval Gaillard.

Député de la 7ème circonscription