Le Medef Réunion appelle à la responsabilité collective autour de l’URCOOPA

Le Medef Réunion observe avec beaucoup d'inquiétude la situation actuelle autour de l’Urcoopa. (Photo Richard Bouhet / www.imazpress.com)

Acteur historique et structurant de notre territoire, l’Urcoopa joue un rôle essentiel au service des agriculteurs réunionnais, de la structuration des filières et, au-delà, de l’ensemble des consommateurs. Elle incarne une part de notre histoire économique et agricole, mais aussi de notre capacité collective à construire des outils durables, adaptés aux réalités de notre île.

La situation actuelle est regrettable. Elle ne doit cependant pas faire oublier l’essentiel : la valeur de cet outil et les pépites réunionnaises qui le composent.

Dans un contexte où notre territoire doit plus que jamais renforcer sa robustesse économique, préserver et consolider ses acteurs structurants est une priorité. Cela suppose aujourd’hui de dépasser les tensions existantes pour ouvrir un chemin de dialogue, notamment sur les sujets de gouvernance et d’actionnariat.

Le Medef Réunion rappelle son attachement à une souveraineté économique forte, ancrée et responsable, au service du territoire. À ce titre, le mouvement patronal se tient à la disposition des parties prenantes pour accompagner toute démarche visant à trouver des solutions équilibrées, dans l’intérêt général.

L’enjeu est clair : permettre à cet outil stratégique de continuer à vivre, à se transformer si nécessaire, mais surtout à poursuivre sa mission au service de La Réunion.

Parce que, sur une île comme la nôtre, chaque outil structurant compte. Et que préserver ce qui nous rend plus forts collectivement est une responsabilité partagée. Ensemble, cap vers une économie réunionnaise robuste.

Katy Hoarau, présidente du Medef Réunion