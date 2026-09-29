Le pape est reparti, la semence demeure

Du 25 au 28 septembre, de Paris à Lourdes, jusqu’à Metz, la France a vécu quatre jours qui laisseront une empreinte.

À Paris, la jeunesse, Notre-Dame, la prière et les grands rassemblements.

À Lourdes, le visage des malades, des personnes fragiles, des blessés de la vie, mais aussi celui de tous ceux qui accompagnent et servent.

À Metz, un appel à la paix, au dialogue, à l’unité et à une Europe capable de transformer ses frontières en ponts.

Et au milieu de tout cela, quelque chose de plus profond s’est joué : une politique des cœurs.

Pendant ces quatre jours, les regards se sont déplacés.

Celui qui ne voyait plus a retrouvé un chemin de lumière.

Celui qui n’entendait plus a pu se sentir entendu.

Celui qui était enfermé dans le silence a retrouvé une parole.

Celui qui se croyait oublié a compris qu’il avait encore une place.

À Lourdes, le pape a rappelé aux malades : "Vous n’êtes pas un poids", mais une part précieuse de notre humanité. La fragilité n’y est pas cachée : elle devient un lieu de rencontre.

Et ces quatre jours auront aussi été marqués par une réalité simple : pas de violence, pas de casse, mais des foules rassemblées, de la prière, des rencontres, de la fraternité et de la paix.

Le pape est reparti.

Mais il laisse derrière lui une question :

Qu’allons-nous faire de ce qui a été semé ?

Car un voyage s’achève lorsque l’avion décolle.

Mais une parole commence véritablement son chemin lorsqu’elle descend dans les cœurs.

Il y avait un avant. Il y a eu un pendant. Il y aura maintenant un après.

Que l’Esprit Saint fasse grandir la semence déposée en France.

Le pape est reparti… mais peut-être que quelque chose, en nous, vient seulement de commencer à s’éveiller. Tout est grâce.

Marie-Annick Ramsamy-Dufour