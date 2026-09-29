Rugby : Louis Bielle-Biarrey à nouveau élu meilleur international français

Originaire de La Réunion, Louis Bielle-Biarrey a été désigné meilleur joueur international français, comme la saison précédente. À 23 ans, il totalise déjà 29 essais en 27 sélections.

"Je suis très heureux. Ce trophée, c'est le résultat de tous les efforts collectifs. Je suis ailier et donc vachement dépendant du bon travail que tous mes coéquipiers ont fait avant moi et je les remercie", déclare le joueur de l'UBB.

L'ailier de l'UBB a marqué neuf essais dans le Tournoi des six nations 2026, un nouveau record, avec notamment un incroyable quadruplé contre l'Angleterre (48-46) lors de la dernière journée, qui avait permis aux Bleus de finir premiers au classement.

À l'issue de la compétition, il avait d'ailleurs été sacré meilleur joueur du Tournoi, là aussi pour la deuxième année de suite.

- Le palmarès de la Nuit du rugby 2026 -

Meilleur joueur de Top 14: Jack Willis (Stade Toulousain)

Meilleur joueur international français: Louis Bielle-Biarrey (Union Bordeaux-Bègles)

Révélation du Top 14: Fabien Brau-Boirie (Pau)

Plus bel essai du Top 14: Emilien Gailleton (Pau, à Bayonne lors de la 21e journée)

Meilleur staff de Top 14: Montpellier Hérault Rugby

Meilleur joueur de Pro D2: Setareki Bituniyata (Provence Rugby)

Meilleur staff de Pro D2: RC Vannes

Meilleure joueuse d'Elite 1: Mathilde Lazarko (ASM Rugby Féminin)

Meilleure joueuse internationale française: Léa Champon (FC Grenoble Amazones)

Trophée Aramburu du vivre ensemble: Racing 92

- L'Union Bordeaux-Bègles prolonge son joueur star Louis Bielle-Biarrey jusqu'en 2029 -

LBB reste à l'UBB. L'Union Bordeaux-Bègles a annoncé, samedi 5 septembre 2026, avoir prolongé le contrat de sa star Louis Bielle-Biarrey, originaire de La Réunion, de deux saisons jusqu'en 2029.

Formé à Grenoble, l'ailier de 23 ans a rejoint l'UBB en 2021, où il est devenu l'une des meilleurs joueurs du championnat de France.

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