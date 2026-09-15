Le Parlement européen adopte l’amendement de Younous Omarjee permettant d’exempter les Outre-mer du mécanisme carbone européen

"Le Parlement européen vient d’adopter à une très large majorité l’amendement que j’ai proposé, cosigné par près de 50 députés issus de plusieurs groupes politiques, afin d’adapter le mécanisme carbone européen aux réalités des régions ultrapériphériques : 465 voix pour, 69 contre", s’est félicité le Vice-Président du Parlement européen, Younous Omarjee. (Photo DR)

Le vote intervient dans le cadre de la réforme du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF ou CBAM). Ce dispositif européen vise à faire payer aux produits importés dans l’Union (et donc dans les Régions ultramarines également) un prix du carbone comparable à celui supporté par les producteurs européens, afin d’éviter de rendre plus compétitives des industries étrangères plus polluantes.

Mais dans les Outre-mer, situés à plusieurs milliers de kilomètres du continent européen, cette logique produit des effets très différents.

Sans exemption, la taxe carbone européenne aurait entraîné une hausse très importante du prix de certains matériaux essentiels dans les Outre-mer : desestimations font état d’un surcoût moyen de près de 32 % sur les produits concernés et pouvant atteindre 70% pour le ciment. Ces hausses auraient directement impacté le coût de la construction, du logement, des infrastructures publiques et, pour certains produits, de l’agriculture.

Pour Younous Omarjee, "C’est une excellente nouvelle pour les entreprises réunionnaises, mais aussi pour l’ensemble des réunionnais, car cela contribue à la lutte contre la vie chère".

Cette adaptation était indispensable pour les Régions d’Outre-mer : elle leur permettra de déroger au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières (CBAM) et d’éviter des hausses de prix.

"Cette exemption permet de faire en sorte qu’une bonne politique climatique européenne ne pénalise pas les populations ultramarines simplement en raison de leur éloignement géographique, lorsqu’aucune alternative réelle n’existe", souligne Younous Omarjee.

"C’est une victoire collective. Je remercie l’ensemble des groupes politiques qui ont apporté leur soutien aux Outre-mer. Ce vote massif montre que, lorsqu’il s’agit de défendre concrètement nos territoires et nos concitoyens ultramarins, nous pouvons construire de très larges majorités au Parlement européen".

Le vote du Parlement est désormais clair et il oblige. Younous Omarjee appelle le Conseil à confirmer cette avancée lors des trilogues à venir : "Je reste pleinement mobilisé pour que cette victoire parlementaire soit préservée dans la négociation avec le Conseil et qu’elle se traduise rapidement en droit européen effectif".