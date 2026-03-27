Le président de la CGPER écrit au préfet : menace immédiate sur la continuité des filières d'élevage à La Réunion

En ma qualité de Président de la CGPER, je me vois dans l'obligation d'attirer votre attention sur une situation dont la gravité appelle désormais une réaction immédiate des services de l'Etat. (Photo Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Les perturbations actuelles affectant le groupe Urcoopa engendrent des difficultés concrètes et croissantes d'approvisionnement en aliments pour bétail, indispensables au fonctionnement des exploitations d'élevage.

Une situation critique déjà engagée

Les remontées du terrain confirment qu'un nombre croissant d'exploitations fait face à une baisse significative de leurs stocks, certaines se rapprochant d'un seuil critique.

Dans ces conditions, la continuité de l'activité d'élevage est d'ores et déjà fragilisée, avec des conséquences directes sur :

1. le bien-être et la santé animale

2. la stabilité des productions

3. l'équilibre économique des exploitations

Un risque systémique pour le territoire

La situation actuelle ne relève plus d'un différend sectoriel. Elle constitue désormais un risque systémique pour l'ensemble des filières d'élevage et, au-delà, pour la sécurité alimentaire du territoire réunionnais.

A très court terme, toute aggravation pourrait entraîner :

1. des ruptures effectives dans l'alimentation des cheptels

2. une désorganisation rapide des filières

3. une atteinte durable à la production locale

Dans un contexte insulaire, ces risques appellent une vigilance et une réactivité renforcées de la puissance publique.

Une exigence de continuité

La CGPER tient à souligner que la continuité de l'approvisionnement en aliments pour bétail ne peut être compromise, quelles que soient les tensions entre opérateurs. Il en va de la responsabilité collective de garantir le fonctionnement minimal des filières agricoles stratégiques.

Nos demandes

1. la mobilisation immédiate des services de l'Etat afin d'assurer la continuité effective des approvisionnements

2. la mise en place, dans les plus brefs délais, d'une médiation encadrée par l'Etat

3. l'activation, si nécessaire, de dispositifs exceptionnels permettant de prévenir toute

Un appel à la responsabilité

Au regard des éléments précités, l'absence d'intervention rapide pourrait entraîner des conséquences lourdes et durables pour l'ensemble du tissu agricole réunionnais.

Dans ce contexte, la CGPER appelle l'Etat à prendre, sans délai, toutes les mesures nécessaires afin d'éviter une dégradation de la situation dont les effets pourraient s'avérer difficilement réversibles.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Préfet, l'expression de ma haute considération.

Jean-Michel Moutama, résident de la CGPER