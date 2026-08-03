Le Président du SYDNE obtient 2 millions d’euros pour la Réunion 

Par arrêté du 21 juin 2026 portant réfaction de la Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) "déchets", la Réunion obtient une diminution significative de la TGAP, considération prise des efforts consentis, et de l’objectif porté par le nouveau Président du SYDNE, Alexandre Lai-Kane-Cheong, en faveur de la valorisation, afin de viser – asymptotiquement – le "0 enfouissement". (Photo d'illustration/Stephan Laï-Yu/www.imazpress.com)

Pour rappel, la TGAP vise à sanctionner les quantités de déchets enfouis et/ou incinérés. Payée par les exploitants d’installations, elle est répercutée directement sur les factures de traitement, dont le coût est lui-même répercuté par la collectivité sur les usagers finaux, à savoir les contribuables redevables de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM).

Par principe, la TGAP incite de par son fonctionnement, à une réduction de l’enfouissement et de l’incinération.

La Réunion, confrontée à des problématiques significatives en matière de déchets, compte tenu de son insularité, bénéficie d’une diminution de base de la TGAP. Cette diminution peut atteindre au maximum 80 %, sur décision du Gouvernement, et sur justification des efforts consentis en faveur du tri ou de la valorisation des déchets.

La Réunion bénéficie ainsi du taux de réfaction le plus élevé parmi les cinq DROM concernés, avec une baisse de 79 %, garantie jusqu'en 2029.

La fiscalité appliquée à l’enfouissement passera ainsi de 44 €/tonne à 14€/tonne, ce qui représente pour le territoire Nord/Est de la Réunion, une économie estimée à 2 M€ pour 2026.

Applicable depuis le 1 er juillet 2026, cette mesure vise notamment à gratifier les investissements réalisés par le SYDNE et le projet de mandature porté par son Président.

Ce taux de réfaction de 79 sur 80 % valide la pertinence des projets portés par le SYDNE en amont de l’enfouissement (valorisation énergétique du CSR produit des déchets ménagers, plateformes de

broyage ou de compostage de déchets verts, nouveau centre de tri, centre de valorisation multifilières, plateforme de valorisation des déchets métalliques), qui sont ainsi reconnus au niveau

national.

Cette mesure fiscale en faveur de la Réunion bénéficiera directement aux administrés du SYDNE et à la qualité des services et des équipements mobilisés pour une gestion des déchets ménagers toujours plus vertueuse et plus efficiente.