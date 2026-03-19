Le Progrès 974 appelle à une mobilisation totale pour faire triompher le camp du progrès social et des valeurs de la gauche

À l'approche du second tour de ce dimanche 22 mars 2026, Le Progrès, fidèle à ses convictions et à son ancrage territorial, appelle à une mobilisation totale pour faire triompher le camp du progrès social et des valeurs de la gauche. (Photo : Le Progès 974)

Le Progrès engage ainsi toutes ses forces derrière ses candidats encore en lice pour ce 2ème tour.

- "Un soutien sans faille aux candidats qui portent nos valeurs de gauche progressiste" -

À Saint-Pierre avec Emeline K/Bidi qui incarne l'alternative nécessaire pour mettre fin au système en place.

Nous appelons tous les Saint-Pierrois à se mobiliser pour ce basculement historique. Mais également à la Possession où notre candidat Philippe Robert a fusionné sa liste avec 2 autres candidats pour mettre en échec la gestion de la maire sortante et de redonner la parole aux Possessionnais.

Le Progrès apporte également un soutien sans faille aux candidats qui portent nos valeurs de gauche progressiste engagés dans un combat pour plus de justice sociale et de proximité.

A Cilaos, le progrès apporte son soutien clair à Laïla Nassibou pour un nouveau souffle dans le cirque.

Au Tampon, nous soutenons Alexis Chaussalet pour un renouveau démocratique et une alternative jeune et déterminée face aux pratiques du passé.

A Saint André, Le Progrès soutient la stabilité et le développement portés par Joé Bedier pour l'Est de l'île.

Le Progrès appelle également à voter massivement pour Céline Sitouze afin d'instaurer enfin à Sainte Marie une gestion rigoureuse et solidaire.

Le Progrès apporte son soutien à Frédéric Maillot à Sainte-Suzanne pour confirmer le travail de proximité engagé et à Emmanuel Séraphin à Saint Paul pour conforter la dynamique portée par la majorité régionale.

Dimanche 22 mars, chaque voix compte pour faire gagner le camp progressiste.

Le Progrès 974