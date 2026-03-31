Le sénateur interpelle le ministre de l'éducation au sujet de la suppressions de 86 postes à La Réunion

Monsieur le Ministre, je souhaite appeler votre attention sur la vive inquiétude exprimée à La Réunion par le personnel de l’Éducation nationale, actuellement mobilisé contre les suppressions de postes annoncées pour la rentrée 2026. (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Le mouvement engagé cette semaine dans l’académie, avec un rassemblement organisé ce 31 mars devant le rectorat, traduit un malaise réel, profond, et largement partagé sur le terrain.

À ce jour, 86 suppressions de postes sont annoncées dans l’académie de La Réunion pour la prochaine rentrée, dont 22 dans le premier degré et 64 dans le second degré.

- Une incompréhension légitime -

Dans un territoire où les besoins éducatifs demeurent importants, où les inégalités sociales pèsent fortement sur les parcours scolaires, et où l’école reste un pilier essentiel de cohésion, une telle orientation suscite une incompréhension légitime.

Les réalités réunionnaises imposent de regarder cette question avec lucidité. Beaucoup d’enfants connaissent des difficultés importantes, et l’école demeure souvent leur premier point d’appui.

Dans ces conditions, le maintien, voire le renforcement, des effectifs apparaît indispensable pour assurer un suivi de qualité et préserver les conditions de réussite scolaire.

Je veux vous le dire clairement, il est difficilement acceptable que La Réunion soit une nouvelle fois appelée à absorber une réduction de moyens alors même que chacun mesure ici la nécessité d’un encadrement renforcé, d’un accompagnement de proximité et d’une présence éducative stable.

- Garantir, pour la rentrée 2026, des moyens à la hauteur des besoins du territoire -

La fermeture de classes, la dégradation des conditions d’enseignement, l’alourdissement des effectifs et la fragilisation du suivi des élèves ne peuvent constituer une réponse adaptée aux réalités réunionnaises.



Cette décision est d’autant plus mal comprise qu’elle intervient dans un contexte déjà tendu pour les équipes éducatives. Les enseignants, le personnel et les familles attendent des signaux de confiance, de considération et de soutien. Or, la suppression de postes envoie exactement le message inverse.

Aussi, je vous demande de bien vouloir reconsidérer les arbitrages retenus pour l’académie de La Réunion et de garantir, pour la rentrée 2026, des moyens à la hauteur des besoins du territoire.

Il y va de la qualité du service public d’éducation, de l’égalité des chances et, plus largement, de la promesse républicaine que l’école doit continuer d’incarner pour chaque enfant de notre île.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir me préciser les éléments ayant conduit à ces suppressions de postes, ainsi que les mesures que le Gouvernement entend prendre pour éviter une dégradation des conditions d’apprentissage et de travail dans notre académie.

Je vous prie de croire, Monsieur le Ministre, à l’expression de ma haute considération.