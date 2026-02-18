Le Tampon : le candidat Alfrédo Fontaine découvre une corde pendue, accrochée, une plainte déposée

Dimanche matin, 15 février 2026, un colistier du candidat Tamponnais aux municipales, Alfrédo Fontaine, a découvert sous la terrasse, une corde pendue, accrochée, alors qu'il se rendait au local technique. Une plainte a été déposée.

Dans un communiqué envoyé, le candidat assure savoir "de qui cela provient".

"Cet acte est qualifié d’intimidation et de menace, me visant, moi et mon équipe, dans le cadre de la vie publique, et que cette mise en scène est punie par la loi", prévient Alfrédo Fontaine. "On laisse donc la gendarmerie et les autorités compétentes se charger du reste."

Il ajoute : "Nous faisons une campagne honnête, sans attaques sournoises, et nous laissons le libre arbitre à la population pour nous soutenir si elle le souhaite. Malgré les attaques de toutes formes, nous continuerons à garder nos valeurs, mais nous ne pouvons pas laisser passer ce qui est clairement un message de menace sans que nous réagissions."