Le Tampon : Plus de 500 personnes pour le meeting de présentation officielle de la liste citoyenne menée par Alexis Chaussalet

Ce vendredi 6 février, sur le terrain de la permanence de campagne de la liste “Nout’ Voix, Nout’ l’Avenir” au Tampon, plus de 500 personnes se sont rassemblées pour le meeting de présentation officielle de la liste citoyenne, solidaire et populaire conduite par Alexis Chaussalet pour les élections municipales de 2026 au Tampon (Photo D.R.)

Bien plus qu’un simple meeting, cette soirée a incarné une véritable démonstration politique : celle d’une relève militante et citoyenne, prête à rompre avec des décennies de pratiques municipales verrouillées, clientélistes et coupées de la population.

À contre-courant des formats classiques, ce sont les colistiers et colistières qui ont pris la parole pour présenter le collectif, affirmant d’emblée une méthode claire : ici, le pouvoir ne se concentre pas, il se partage. En témoigne l’élaboration du programme, issu d’une grande consultation citoyenne débutée en mai 2024.

En conclusion, Alexis Chaussalet a revendiqué cette force collective, affirmant qu’il n’avait presque plus besoin de s’exprimer tant la qualité, la diversité et l’engagement des interventions traduisaient la maturité politique du projet.

Une mobilisation populaire inédite au Tampon, rassemblant des femmes et des hommes aux parcours différents, aux origines multiples, mais unis par une même exigence démocratique.

Le candidat a assumé une rupture nette et sans ambiguïté avec la logique municipale actuelle, dénonçant une démocratie confisquée où plus personne ne connaît son élu•e de quartier, où tout passe par le clientélisme et les réseaux.

Face à cela, la liste porte une méthode radicalement différente : remettre la décision aux citoyennes et aux citoyens, reconnaître que toutes les expériences ont de la valeur et faire irruption, collectivement, dans la vie de la cité.

Alexis Chaussalet a rappelé que l’élection municipale n’est pas celle d’un homme providentiel mais celle d’un conseil municipal au service du peuple. Demain, les élu•e•s devront être identifiés, accessibles et responsables devant la population. C’est le sens des dispositifs de démocratie de proximité portés par le programme, notamment les Kaz 2 Kartié, pour faire vivre une démocratie réelle, concrète et quotidienne.

Assumant pleinement ses convictions politiques de gauche, il a souligné que la liste est avant tout ouverte, collective et transpartisane.

Elle est soutenue par l’ensemble des forces progressistes du territoire : APR, PCR, Génération Écologie, Place publique, EELV, PLR, Le Progrès, La France insoumise, le PS et RE974. Une union franche et assumée, sans arrièrecuisine ni calculs d’appareil, où aucun parti ne revendique de logo parce que l’essentiel est ailleurs : un programme citoyen et l’intérêt général.

Face à la corruption, aux compromissions et à l’alliance de fait entre l’extrême-droite et la majorité municipale actuelle, la liste oppose une ligne claire : exemplarité, probité, intégrité et respect absolu de la parole donnée. Parmi les premières décisions annoncées figure la suppression immédiate des frais de représentation du maire, symbole fort d’une nouvelle manière d’exercer le pouvoir.

"Ici, ce n’est pas la campagne d’un homme, c’est celle d’un collectif", a martelé Alexis Chaussalet. Portée par un programme solide, disponible en intégralité sur le site letampon2026.fr, et un collectif compétent, la liste se dit prête à prendre les clés de la mairie pour redonner le pouvoir au peuple. Un message d’espoir a conclu la soirée : nou lé kapab relever la tête.

"Je ne serai pas le maire d’un camp contre un autre : je serai le maire de toutes et tous les Tamponnaises et les Tamponnais"





Alexis Chaussalet et la liste Nout’ Voix, Nou’t l’Avenir



