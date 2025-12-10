Les Cyber-atteintes aux élus, une problématique sous-estimée qui frappe les Outre-Mer

Alors que le texte sur le statut des Maires vient d’être entériné par nos deux assemblées, les atteintes aux élus restent en constante augmentation, en particulier pour les Maires qui totalisent 71% des cas recensés par le CALAE – Centre d’Analyse et de Lutte contre les Atteintes aux Elus (Photo : sly/www.imazpress.com)

Les élus ultramarins regrettent l’absence dans cette analyse, de données sur les cyber-atteintes.

En août dernier nous alertions déjà l’Etat sur la multiplication des usurpations d’identité des élus ultramarins qui affecte la confiance de nos populations en nos élus et par ricochet en nos institutions. Malheureusement, l’approche des échéances municipales compliquent les choses pour les élus, car l’atteinte réputationnelle risque désormais d’impacter les résultats dans les urnes en mars prochain.

De plus, nous risquons de voir des élections annulées pour manquement aux règles de la période de réserve, en raison de ces faux comptes arborant des photos d’élus piochés dans les archives des réseaux des collectivités. Les élus seraient ainsi dans l’obligation mais dans l’incapacité de prouver que ces comptes, auxquels ils n’ont aucun accès, ne leur appartiennent pas.

Il est donc essentiel pour les élus de signaler ces atteintes, d’une part à la Gendarmerie ou à la Police Nationale afin de se protéger juridiquement, mais également, au CALAE pour qu’un recensement puisse être effectué, et que nos institutions s’emparent du sujet.

Je souhaite donc alerter de nouveaux les pouvoirs publics afin que des mesures de protection soient envisagées, et rappeler à l’ensemble des élus d’Outre-Mer, qu’ils peuvent nous remonter les atteintes dont ils sont VICTIMES – cyber ou non – pour recensement auprès du CALAE.

Florence Rolland

Présidente de l’ACCD’OM