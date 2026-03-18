Les Ecologistes face au second tour des municipales

Réunis en Conseil Politique au lendemain du 1er tour des élections municipales, Les Ecologistes adressent tout d’abord leurs félicitations pour le score historique ayant conduit à la réélection de la maire sortante de Saint-Denis et la réélection de deux élu.e.s Verts. Mention spéciale également pour la liste d’union de la gauche portée au Tampon qui met en évidence la force du travail accompli en faveur d’une opposition qui ne demande qu’à s’exprimer et enfin à percer (Photo : Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Nous maintenons notre soutien au candidat de La Possession, engagé sur une liste d’alliance au second tour, qui a défendu avec talent une autre vision de l’Ecologie : au plus près de l’ensemble des habitants et ce quelles que soient les difficultés rencontrées, et dans tous les quartiers de cette commune, dans les Bas comme dans les Hauts.

Nous regrettons que, malgré une campagne dynamique et une équipe brillante, le score obtenu par le rassemblement des forces de gauche sur Saint-Pierre ne lui permette pas d’accéder au second tour. Le choix d’un refus de fusion et de toute consigne de vote est tout à fait conforme aux conditions posées depuis le départ par cette liste d’union : nécessité d’une consultation préalable avec l’ensemble des forces progressistes pour désigner une tête de liste, respect du vote validant un mandat national, ancrage territorial du candidat pour répondre aux attentes de la population.

Concernant les autres candidat.e.s que nous avons soutenus (à Saint-Louis, Petite Île, Salazie, Saint-Leu, la Plaine des Palmistes, l’Etang Salé), nous savons à quel point les engagements Ecologistes ont pris place dans leurs interventions publiques illustrant de façon concrète l’essentiel de nos valeurs : respect de la nature, égalité des chances, proximité et dialogue, interculturalité, protection de notre environnement, mobilités, etc.

Notre attention pour le second tour se porte tout particulièrement sur deux communes de l’ouest où les tensions et les risques nous apparaissent majeurs :

- Les Ecologistes soutiennent qu’un changement s’impose sur la commune de Saint-Leu où l’Alliance Citoyenne a mis en évidence les besoins d’une grande partie de la population qui se vit comme abandonnée. Nous affirmons que Karim JUHOOR est le candidat capable de faire front aux relents populistes et de défendre la cause environnementale comme il l’a régulièrement fait à nos côtés dans le passé.

- Les Ecologistes dénoncent les alliances d’une droite qui cherche à se reconstituer en tendant la main jusqu’au RN. Ils appellent tous les saint-paulois et les saint-pauloises à voter pour la liste qui rassemble la gauche autour d’un projet dynamique, social et économique au sein duquel notre parti Les Ecologistes apportera sa contribution.

A La Réunion comme dans l’Hexagone, pour l’avenir de notre démocratie et la protection du vivant, Les Ecologistes sont face au second tour dans une position d’ouverture afin de combattre les inégalités qui explosent et l’inaction climatique. La lutte contre la droite et l’extrême droite est la première des conditions pour atteindre cet objectif.

Geneviève Payet

Secrétaire Régionale