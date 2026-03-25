Les Ecologistes face aux résultats des municipales

Les municipales sont terminéeset leur lot de grosses surprisesest venu bouleverser l'échiquier politique local. Clairement, avec un taux de participation en nette hausse au 2nd tour, les résultats obtenus nous obligent à prendre acte de la forte demande de la population en faveur d’un renouvellement au sein de nos conseils municipaux. De fait, nous avons désormais davantage de jeunes maires et plus de femmes, ce qui est un bon signe pour notre démocratie. (Photo Richard Bouhet/www.imazpress.com)

Retenons aussi, et c’est essentiel, d’une part un rejet total pour les candidatures du RN, pour les droites rafistolées, pour les logiques de dynastie, et d’autre part une progression manifeste de la gauche qui sort gagnante de ce scrutin décisif.

Les électeurs ont aussi rappelé aux députés qui avaient candidaté pour ces municipales combien ils comptaient sur eux dans les responsabilités des mandats nationaux pour lesquels ils ont été élus. D’importants dossiers sont en cours de traitement à l’Assemblée Nationale et nous devons pouvoir compter eux. Parmi ces dossiers : la vie chère Outre-mer, les questions internationales avec la guerre au Moyen Orient et les impacts sur les Outre-mer, la transition écologique et la loi Duplomb 2 contre laquelle nous restons fortement mobilisés dans notre département et bien sûr celui du budget qui sera voté avant les présidentielles.

Le bilan des Ecologistes pour ces municipales est globalement positif en raison de notre engagement sur plusieurs communes de l’île et tout au long de cette campagne, de la mobilisation de notre équipe en interne qui nous a donné l'occasion de rencontres très constructives avec nos partenaires politiques, du soutien que nous a accordé notre parti au niveau national. Grâce à cette dynamique, nous avons pu ensemble sélectionner et accompagner les candidat.e.s que nous voulions soutenir, nous avons réagi de manière concertée et transparente aux pressions et attaques. En parallèle,notre communication (médias et réseaux sociaux) a été jugée autour de nous comme étant à la hauteur des enjeux majeurs que constituent les municipales.

Les résultats sont là !

• Nous nous réjouissons de l'élection d’Alexis Chaussalet (militant LFI de longue date), dont la seconde sur la liste Danon Odayen est membre des Ecologistes (cette victoire éclatante au Tampon est la promesse d'une belle mise en visibilité de la gauche et de notre parti), de celles de Jean-Pierre Marchau et deJulie Lallemand qui,avec le score historique d’Ericka Bareigts, ont été élus dès le 1er tour. Les Ecologistes ont donc 3 élus pour cette nouvelle mandature.

• Nous félicitons également la victoire tout aussi inattendue à La Possession de la liste co-portée par Vincent Rivière et Les Ecologistes, et à Saint-Leu celle de Karim Juhoor que nous avons soutenue aux côtés de la Nouvelle Alliance Citoyenne.

• Nous saluons le travail et les résultats obtenus par les autres listes à l'égard desquelles nous nous sommes engagés à St-Pierre notamment où la campagne a été dense et tonique, à l'Etang-Salé, à Petite Île, à Salazie, à la Plaine des Palmistes, à St-Louis et à Pamandzi (Mayotte).

• Nous estimons que l’appui des Écologistes au second tour à Saint Paul a contribué à creuser l'écart en faveur de la gauche et de la candidature d'Emmanuel Séraphin qui, par ailleurs, ne disposaient plus de réserve de voix.

Respect pour la belle victoire, qui en a surpris plus d'un, dans des villes de conquête : Alek Lai Kan Cheong à Sainte-Suzanne et Céline Sitouze à Sainte- Marie. Bien sûr nous restons maintenant vigilants face aux probables recours qui pourraient être déposés ...

Malgré ces constats plutôt rassurants dans notre département, soyons sincères dans l’ensemble les résultats ne sont pas à la hauteur de nos attentes au plan national où la gauche - souvent divisée - n’a pas permis aux Ecologistes de prolonger le succès obtenu en 2024 avec le NFP. Certes nous ne sommes plus à la tête de villes importantes telles Bordeaux, Poitiers ou Strasbourg, mais nous avons su résister à Lyon, de nouvelles villes nous ont accordé leur confiance et Les Ecologistes sont les artisans de la victoire obtenue à Nîmes, Pau, Saint- Etienne, etc. La primaire qui, on l’espère, sera organisée en septembre sera déterminante.

Le 25 mars 26 Geneviève PAYET

Secrétaire Régionale