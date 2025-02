Les élèves de La Réunion victimes de l’inaction climatique

Des centaines d’élèves de La Réunion ont protesté contre la chaleur dans les classes, qui les empêche de se concentrer et de suivre les cours dans des conditions normales. La hausse des températures n’est pas le fruit du hasard ; elle résulte d’un manque de volonté politique pour limiter le réchauffement climatique. (Photo photo Sly/www.imazpress.com)

La France est en retard dans la réalisation de ses objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Les grandes entreprises comme Total continuent de promouvoir l’utilisation des énergies fossiles. Les tenants du libéralisme économique s’opposent aux normes qui pourraient freiner la hausse des températures mais qui diminuent leurs profits.

Le gouvernement Bayrou réduit les crédits consacrés à l’écologie dans le budget 2025. Les écologistes soutiennent les revendications des élèves mais ils rappellent que la réponse est d’abord politique.

Si les élus de droite et d’extrême-droite au Parlement Européen ne s’opposaient pas aux mesures proposées par les Verts pour limiter le bouleversement climatique, les catastrophes naturelles seraient moins intenses, la chaleur et la sécheresse seraient moins fortes et plus supportables, le cyclone Chido n’aurait pas provoqué autant de dégâts à Mayotte.

Un parent d’élève de Saint-Pierre, en accord avec sa fille