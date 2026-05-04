Les fidèles du Temple tabisman Stella ont honoré Marliémen ce dimanche

Les Réunionnais de confession tamoule du Temple tabisman Stella St-Leu ont célébré la fête de Marliémen (Mariammen) en ce début mai. Une fête en honneur de la déesse de la santé, avec une procession pour la plupart marcher pieds nus jusqu'à la mer en ce dimanche ensoleillé (Photo Stephan Laï-Yu /www.imazpress.com)

La cérémonie a commencé très tôt, dès cinq heures du matin ce dimanche, débutée par des prières et des plateaux d'offrandes (padel), colliers de fleurs offerts aux divinités…etc. Habillés de jaune et de blanc, couleur symbole de la déesse, les pénitents, après les cérémonies terminées, se sont rassemblés au niveau du Temple tabisman Stella pour se préparer à la procession jusqu'à la mer.

Mais avant, le chariot a été garni de fleurs "marliépou" œillets d'inde de toutes les couleurs, puis la déesse Marliémen est installée solidement de face.

Cette année le chariot a été tracté par le bœuf moka de "ti lick Tallaimé". Un habitué de ce genre de festivité tamoule. Il est très demandé avec sa charrette-bœuf et reconnu sur toute l'Île pour des cérémonies cultuelles et culturelles à La Réunion. De plus des équipements adaptés à l'animal et aux festivités ont fabriqués spécialement.

Par la suite, son animal sera lui aussi "habillé" de guirlandes de fleurs d'indes de couleur jaune et orange portées au cou, décoré de safran des pieds à la tête en signe de respect, ensuite honoré par l'essence et l'encens, prêt à servir la divinité Marliémen, et aussi prêt à la promenade de la déesse dans les quartiers et à la direction de la mer.

Différentes prières organisées par l'officiant permanent Yohan Mahalatchimy ont accompagné près d'une centaine de fidèles de la procession jusqu'à la mer. Priant au son des tambours, cloche, des chants et des danses, en présence du président du Temple Joseph Janio.

Arrivés à la mer, certains fidèles se sont transpercés le visage et le corps d’aiguilles offrant leur douleur à Marliémen. D'autres ont porté des pots en laiton remplis de lait sur la tête jusqu'au Temple et des enfants du miel, un autre a porté la déesse sur l'épaule tout en dansant.... Un chemin spirituel motivé par un vœu, un remerciement ou une quête de paix intérieure.

Les fidèles unanimement se sont dit fiers de vénérer la déesse Marliémen à l'instar de Camille, Lydie, Mélanie, Mathilde, Edmée, Sophie et Jean Hugues et même l'étudiante de Métropole Anne-Sarah se dit de tout cœur avec sa famille et de soutien dans cette épreuve de dévolution.

La clôture de cette fête de Marliémen s'est terminée par un repas végétarien partagé à tous les fidèles, béni par l'offiant Yohan Mahalatchimy dans une unité spirituelle intense.

Jean Claude Comorassamy