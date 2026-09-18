Les groupes d’action de La France insoumise font leur rentrée à Saint-Pierre

Le groupe d'action de la France Insoumise à Saint-Pierre organise son pique-nique de rentrée le samedi 26 septembre 2026, en marge du marché forain. Un Ron Kozé se tiendra dès 9 heures avec pour thématique la vie chère et les salaires en présence d'Alexis Chaussalet et d'Emeline Kbidi. (Photo d'illustration Stephan Laï-Yu / www.imazpress.com)

Vie chère, salaires : les Réunionnaises et les Réunionnais doivent reprendre la main.

Avec 36,4 % de la population sous le seuil de pauvreté, des salaires du secteur privé inférieurs de 6 à 10 % à ceux de l’Hexagone et des produits de première nécessité environ 35 % plus chers, la vie devient impossible pour une grande partie de la population réunionnaise.

Cette situation n’est pas une fatalité. Elle est le résultat d’un système profondément inégalitaire, qui doit être entièrement repensé. À La Réunion, l’urgence est claire : augmenter les salaires, faire baisser les prix et garantir à chacune et chacun une vie digne.

- Une rentrée militante au marché forain de Saint-Pierre -

Les groupes d’action de La France insoumise à La Réunion connaissent aujourd’hui une dynamique sans précédent : plusieurs centaines de nouvelles inscriptions, de nouveaux groupes créés sur l’ensemble du territoire et une mobilisation croissante en vue de l’élection présidentielle de 2027.

Avec son programme, L’Avenir en commun, La France insoumise est en mesure de porter une véritable alternative populaire face à la Macronie et à l’extrême droite.

Le samedi 26 septembre 2026, les groupes d’action de La France insoumise à La Réunion feront leur rentrée à Saint-Pierre, à l’occasion d’un pique-nique partage près du marché forain, sur le front de mer de la Ravine Blanche.

Cette rencontre sera précédée d’un Ron Kozé consacré à la vie chère et aux salaires.

Cette rentrée militante réunira des Insoumises et des Insoumis venus de toute l’île y compris les conseillers municipaux nouvellement élus ou réélus en mars derniers sur la commune de Saint- Paul et du Tampon, les équipes parlementaires de Jean-Hugues Ratenon et Perceval Gaillard ainsi qu’Alexis Chaussalet, nouveau Maire du Tampon et Emeline KBIDI, députée de la 4ème circonscription.

- Une jeunesse militante pleinement engagée -

La présence d’Alexis Chaussalet et d’Emeline K/Bidi illustre la place prise par une nouvelle génération dans la vie politique réunionnaise. Leur engagement témoigne de la capacité de la jeunesse à renouveler les pratiques militantes, à faire entendre ses aspirations et à prendre toute sa part dans la construction d’une alternative politique.

La jeunesse occupe une place particulière dans la dynamique actuelle de La France insoumise. En 2027, de nombreux jeunes Réunionnais voteront pour la première fois. Beaucoup s’engagent également pour la première fois en politique afin de défendre leurs aspirations et leur volonté de construire un monde meilleur.

Cette jeunesse militante ne veut plus être réduite au silence ou appelée uniquement au moment des élections.

Elle entend participer aux décisions, organiser la mobilisation et faire émerger des réponses concrètes aux urgences sociales, écologiques et démocratiques.

- Un programme construit avec la population -

L’élection présidentielle ne peut pas se résumer à voter pour une personne ou à appliquer mécaniquement un programme élaboré depuis Paris. Le programme de la France Insoumise est pensé selon les besoins de la population. L’île de la Réunion, de part son histoire particulière et de sa situation géographique a des besoins spécifiques qui doivent être entendus. Tout au long de la campagne, les groupes d’action de la France Insoumise proposeront ce type d’évènement afin d’inviter les Réunionnaises et les Réunionnais à se saisir des propositions portées par le mouvement fondé par Jean-Luc Mélenchon et son programme l’Avenir en Commun.

L’élection présidentielle est dans 8 mois mais dès à présent, chaque citoyenne et citoyen doit se tenir prêt-e à la victoire d’une gauche radicale et progressiste et à défendre leur désir d’émancipation face à un MEDEF hilare et méprisant quand on lui parle d’augmenter les salaires.

Et parce que chaque voix compte, un stand d’information permettra également de vérifier son inscription sur les listes électorales.

Le pique-nique du samedi 26 septembre 2026, au marché forain de Saint-Pierre, sera une première démonstration de cette mobilisation : populaire, déterminée, intergénérationnelle et joyeuse.

Le Groupe d’Action de la France Insoumise à Saint-Pierre

Informations pratiques

Lieu : Samedi 26 septembre 2026 - Saint-Pierre – Front de mer de la Ravine Blanche - Kiosque près du parking du marché forain côté Zone commerciale du Grand Large.

Au programme :

Dès 7h : installation et tractage militant.

9h : Ron Kozé sur la vie chère et les salaires. 12h30 : pique-nique partage.

Stand de vérification de l’inscription sur les listes électorales. Bourse aux livres et jeux pour les enfants.

En présence d’Alexis Chaussalet et d’Emeline K/Bidi ;

En présence des élus insoumis de Saint-Paul et du Tampon ;

En présence des équipes parlementaires de Jean-Hugues Ratenon et de Perceval Gaillard.